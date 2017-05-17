Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29775630/
17 мая 2017, 17:43 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

«Крылья Советов» обыграли «Томь» — 2:0

В среду, 17 мая, в очередном матче РФПЛ «Крылья Советов» встречались на выезде с ФК «Томь».

Первый гол самарцы забили на пятой минуте. Кристиан Паскуато сделал навес с углового. Джанни Бруно опередил защитников на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме вместо Бруно на поле вышел Милан Родич, который из-за травмы не играл за «Крылья» с 11 марта. На 80-й минуте сербский полузащитник отдал отличный пас в штрафную на Сергея Корниленко. Нападающий оказался один на один с голкипером и хладнокровно поразил ворота «Томи» — 2:0. Этот гол стал для белорусского форварда восьмым в сезоне.

В итоге 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице «Оренбург», который проведет свой матч сегодня вечером. В заключительном туре «КС» сыграют с грозненским «Тереком». Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 мая

Снегоплавильную станцию хочет создать поставщик неиспользуемых плавилок

11-ый арбитражный апелляционный суд может возглавить Наиля Сафаева

В Тольятти в протаранившей столб иномарке погибли два человека