Первый гол самарцы забили на пятой минуте. Кристиан Паскуато сделал навес с углового. Джанни Бруно опередил защитников на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме вместо Бруно на поле вышел Милан Родич, который из-за травмы не играл за «Крылья» с 11 марта. На 80-й минуте сербский полузащитник отдал отличный пас в штрафную на Сергея Корниленко. Нападающий оказался один на один с голкипером и хладнокровно поразил ворота «Томи» — 2:0. Этот гол стал для белорусского форварда восьмым в сезоне.



В итоге 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице «Оренбург», который проведет свой матч сегодня вечером. В заключительном туре «КС» сыграют с грозненским «Тереком». Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.