«Крылья Советов» обыграли «Томь» — 2:0
В среду, 17 мая, в очередном матче РФПЛ «Крылья Советов» встречались на выезде с ФК «Томь».
Первый гол самарцы забили на пятой минуте. Кристиан Паскуато сделал навес с углового. Джанни Бруно опередил защитников на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку — 1:0.
Во втором тайме вместо Бруно на поле вышел Милан Родич, который
В итоге 2:0 в пользу «Крыльев Советов». Самарская команда набрала 28 очков и обошла в таблице «Оренбург», который проведет свой матч сегодня вечером. В заключительном туре «КС» сыграют с грозненским «Тереком». Эта встреча состоится в воскресенье, 21 мая на стадионе «Металлург» и начнется в 16:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
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