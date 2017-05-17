«Томь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Крыльям Советов»

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«Томь» на стадионе «Труд» принимала «Крылья Советов». В первом круге самарцы добились победы (3:0), а в отчётной встрече повторили успех, правда, забили на гол меньше.

Счёт в матче уже на 5-й минуте открыл Джанни Бруно, которому ассистировал Кристиан Паскуато. Второй гол зрители увидели под занавес встречи. На 80-й минуте Сергей Корниленко после передачи вышедшего на замену Милана Родича отправил второй мяч в сетку ворот «Томи» — 2:0.

Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись на 13-е место, но у опустившегося на строчку ниже «Оренбурга» игра в запасе. «Томь» осталась на 16-й позиции.