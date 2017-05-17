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17 мая 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Томь» потерпела четвёртое поражение подряд, уступив «Крыльям Советов»

В российской Премьер-Лиге завершился матч 29-го тура.

В российской <nobr>Премьер-Лиге</nobr> завершился матч 29-го тура. Увеличить
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«Томь» на стадионе «Труд» принимала «Крылья Советов». В первом круге самарцы добились победы (3:0), а в отчётной встрече повторили успех, правда, забили на гол меньше.

Счёт в матче уже на 5-й минуте открыл Джанни Бруно, которому ассистировал Кристиан Паскуато. Второй гол зрители увидели под занавес встречи. На 80-й минуте Сергей Корниленко после передачи вышедшего на замену Милана Родича отправил второй мяч в сетку ворот «Томи» — 2:0.

Благодаря этой победе «Крылья Советов» поднялись на 13-е место, но у опустившегося на строчку ниже «Оренбурга» игра в запасе. «Томь» осталась на 16-й позиции.

17.05.2017 15:00 основной раунд: 29-й тур Труд
Томь 0:2 Крылья Советов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Валерий Петраков Вадим Скрипченко
Голы
29 Жанни Брюно (К. Паскуато) 5′
8 Сергей Корниленко (М. Родич, К. Паскуато) 80′
Составы
Алексей Солосин 1
Руслан Салахутдинов 65
41′ Артем Попов 18
Марк Карымов 69
Павел Голышев (к) 7
Алексей Пугин 17
Александр Соболев 97
27′ Евгений Баляйкин 15
71′ Валерий Чуперка 92
66′ Анте Пульич 4
Антон Митерев 84
71′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 88
13 Евгений Конюхов
31 Георгий Зотов 35′
3 Дмитрий Ятченко
6 Жозе Феррейра Надсон
19 Шелдон Бато
10 Кристиан Паскуато
8 Сергей Корниленко (к)
2 Евгений Башкиров
77 Сергей Ткачев 58′
27 Александр Зуев
29 Жанни Брюно 75′
33 Милан Родич
20 Срджан Мияйлович 60′
21 Вячеслав Зинков
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
0 Удары в створ 7
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
19 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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