Федун уверен в том, что Каррера не покинет «Спартак»
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не покинет команду и продолжит работу с ней в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством 53-летнего итальянца
«Все слухи о его неопределенном будущем — ерунда. Уверен, Каррера останется в “Спартаке” на будущий год», — сказал Федун.
На вопрос, предложит ли «Спартак» тренеру новый контракт на улучшенных условиях, владелец клуба ответил: «Это наша внутренняя кухня, я такое раскрывать не буду».
«В чем феномен Карреры? Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима», — сказал Федун.
Каррера пришел в «Спартак» в качестве помощника главного тренера в июле 2016 года, но спустя некоторое время после отставки Дмитрия Аленичева руководство клуба решило назначить его главным тренером. С 2009 по 2014 год Каррера работал в тренерском штабе «Ювентуса», с 2014 по 2016 год — в тренерском штабе сборной Италии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter