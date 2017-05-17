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17 мая 2017, 15:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун уверен в том, что Каррера не покинет «Спартак»

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера не покинет команду и продолжит работу с ней в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.

Владелец Спартака назвал ерундой слухи о неопределенном будущем итальянского тренера. Увеличить
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Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Под руководством 53-летнего итальянца красно-белые досрочно выиграли чемпионат России сезона-2016/17. Ранее в СМИ появилась информация, что у Карреры есть предложение от клуба итальянской серии А.

«Все слухи о его неопределенном будущем — ерунда. Уверен, Каррера останется в “Спартаке” на будущий год», — сказал Федун.

На вопрос, предложит ли «Спартак» тренеру новый контракт на улучшенных условиях, владелец клуба ответил: «Это наша внутренняя кухня, я такое раскрывать не буду».

«В чем феномен Карреры? Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима», — сказал Федун.

Каррера пришел в «Спартак» в качестве помощника главного тренера в июле 2016 года, но спустя некоторое время после отставки Дмитрия Аленичева руководство клуба решило назначить его главным тренером. С 2009 по 2014 год Каррера работал в тренерском штабе «Ювентуса», с 2014 по 2016 год — в тренерском штабе сборной Италии.

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