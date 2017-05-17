Александр Бубнов: В гонке ЦСКА и «Зенита» нет явного фаворита

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«Зениту» нужно две игры оставшиеся выиграть и ждать, что ЦСКА очки потеряет, — цитирует Бубнова сайт «Рейтинг Букмекеров». — Но соперник питерцев — «Краснодар», — достаточно мотивирован, но у южан есть проблемы с игрой в последнее время. Они очень много очков потеряли. Тяжело сказать, с чем это связано, но, на мой взгляд, это не в последнюю очередь связано с травмами, потому что состав нестабилен.

«И “Зенит” не случайно перенес матч с “быками” на “Петровский”, потому что до этого, играя две игры на “Крестовском”, питерцы потеряли очки, которые им бы гарантировали Лигу чемпионов, и сейчас отстают от ЦСКА. “Зениту” нужно хорошее поле и нужна победа».

«Когда речь заходит о встрече “Рубин” — ЦСКА, мне вспоминается прошлогодний матч между этими командами в 30-м туре, когда ЦСКА была нужна только победа, чтобы выиграть титул. И армейцы взяли свои очки, хоть и с трудом. Спустя год ЦСКА стал ненамного слабее, а вот “Рубин” с новым тренером ошибся, так что команда сдала», — говорит эксперт.

«Думаю, не должно возникнуть серьезных проблем и в этот раз у команды Виктора Гончаренко, — считает Бубнов. — Стимул в виде Лиги чемпионов есть, так что брать три очка необходимо. Не исключаю, что победа будет больше, чем в один мяч».

Интересной, по мнению специалиста, представляется и игра «Урал» — «Локомотив»: «Наверное, не случись памятной концовки в финале Кубка России с дракой, этот матч можно было назвать “проходным”. И фаворитом считался бы “Урал”, который еще теоретически может опуститься в зону стыков. Но отголоски недавнего финала, безусловно, повлияют на игру. Она становится принципиальной и для игроков, и для тренеров. Уверен, “Локо” горит желанием еще раз обыграть уральцев».