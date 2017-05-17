Станет ли «Спартак» самым незабивным чемпионом?
Статистический расклад 29-го тура
премьер-лиги.
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РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ЦИФРЫ ТУРА.
1 гол забили футболисты «Анжи» в шести последних матчах против «Ростова» (+0=3−3, мячи 1−5). А переиграть
2 футболиста ЦСКА оформляли первые дубли в чемпионате раньше, чем Федор Чалов, который забил два гола «Арсеналу» в 19 лет и 32 дня. Алан Дзагоев дважды огорчил «Зенит» в 18 лет и 96 дней, а Жо наколотил четыре «Шиннику» через шесть дней после 19-летия.
3 матча составляет беспроигрышная серия «Краснодара» в противостоянии с «Зенитом» (+2=1−0, мячи 4−1). Интересно, что в восьми первых встречах питерцы не уступили ни разу, позволив «быкам» набрать лишь два очка (+6=2−0, мячи 20−4).
3 очка удалось добыть «Тереку» в девяти поездках в гости к «Спартаку» (+0=3−6, мячи 4−17). Две встречи завершились со счетом 0:0, а в сентябре 2014-го Хосе Хурадо спас
4 победы в четырех последних турах одержал «Терек» (мячи 9−3) и вплотную приблизился к клубному рекорду победной серии сезона-2012/13 (+5=0−0, мячи 10−3). Нападающий грозненцев Аблай Мбенг, трижды забивавший «Спартаку» в 2015 году, отличился в каждом из выигранных матчей.
5 футболистов
6 очков потерял «Зенит» в 12 матчах на стадионе «Петровский» (+9=3−0, мячи 26−9). При этом на арене «Санкт-Петербург» в двух встречах
7 лет «Крылья Советов» не могут победить в Томске в рамках
9 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара» (+0=4−5, мячи 7−14). В весенней части первенства пермяки одержали всего одну победу, одолев дома «Зенит» (1:0).
10 пенальти подряд реализовано в чемпионате России. Последним, кто не сумел отличиться с 11-метровой отметки, остается уфимец Иван Пауревич, проигравший 21 апреля дуэль голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.
13 побед в 14 встречах на «Открытие Арене» одержал «Спартак» (+13=0−1, мячи 23−6). При удачном исходе противостояния с «Тереком»
14 голов забил «Зенит» в домашних матчах против «Краснодара» (+4=0−1, мячи 14−3). При этом
31 результативную передачу сделал за три последних сезона полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев. Любопытно, за это время белорус забил только один гол — «Кубани» в августе 2014 года.
43 гола забил гарантировавший себе первое место «Спартак» в 28 турах премьер-лиги-2016/17. Если подопечные Массимо Карреры в оставшихся двух турах не сумеют отличиться, то станут самым малорезультативным чемпионом страны. Футболисты «Локомотива"-2002 и «Рубина"-2008 отличились по 44 раза.
347-й матч в чемпионатах России может провести сегодня Александр Самедов. Если хавбек «Спартака» появится на поле «Открытие Арены», то обойдет по играм легенду
367 минут «Рубин» не может забить Игорю Акинфееву в рамках чемпионата России. После того как Гекдениз Карадениз принес казанцам победу в августе 2014 года (2:1), армейцы одержали три сухие победы при одной нулевой ничьей (мячи 5−0).
31 985 зрителей составляет средняя посещаемость домашних матчей «Спартака» в текущем чемпионате.
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