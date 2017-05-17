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17 мая 2017, 14:08 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА уступил «Рубину» в молодёжном первенстве и отстал от лидирующего «Спартака»

Московский ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1) в матче 29-го тура молодёжного первенства и упустил шанс вернуться на первое место.

За тур до конца сезона «армейцы» расположились на второй строчке и отстают от лидирующего «Спартака» на два очка.

Судьба матча, который проходил в Казани, была решена во втором тайме. На 63-й минуте отличился защитник Илья Шабанов. Если в первом круге ЦСКА сумел уйти от поражения благодаря голу Александара Станисавлевича, то на сей раз сделать это не удалось.

Более того, на 90-й минуте сербский защитник был удалён с поля за второе предупреждение. В последнем туре молодёжного первенства ЦСКА в Москве примет «Анжи», а «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом».

В другом матче тура «Зенит», гарантировавший себе бронзовые медали, в Санкт-Петербурге уступил «Краснодару» (1:3). У гостей по голу забили Иван Игнатьев, Арутюн Григорян и Даниил Уткин. У хозяев гол престижа на счету Егора Денисова.

Отметим, что на 25-й минуте Александр Еловских в составе «Зенита» не реализовал пенальти.

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