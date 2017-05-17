ЦСКА уступил «Рубину» в молодёжном первенстве и отстал от лидирующего «Спартака»
Московский ЦСКА проиграл «Рубину» (0:1) в матче 29-го тура молодёжного первенства и упустил шанс вернуться на первое место.
За тур до конца сезона «армейцы» расположились на второй строчке и отстают от лидирующего «Спартака» на два очка.
Судьба матча, который проходил в Казани, была решена во втором тайме. На 63-й минуте отличился защитник Илья Шабанов. Если в первом круге ЦСКА сумел уйти от поражения благодаря голу Александара Станисавлевича, то на сей раз сделать это не удалось.
Более того, на 90-й минуте сербский защитник был удалён с поля за второе предупреждение. В последнем туре молодёжного первенства ЦСКА в Москве примет «Анжи», а «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом».
В другом матче тура «Зенит», гарантировавший себе бронзовые медали, в
Отметим, что на 25-й минуте Александр Еловских в составе «Зенита» не реализовал пенальти.
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