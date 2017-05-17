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17 мая 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛ

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский ЦСКА планирует расстаться с нападающим Константином Базелюком в ближайшее трансферное окно, игрок имеет предложение от команды Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил агент форварда Владимир Дейнека.

Базелюк нынешний сезон проводит в португальском Эшториле на правах аренды которая истекает летом. Увеличить
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Базелюк нынешний сезон проводит в португальском «Эшториле» на правах аренды, которая истекает летом. За команду 24-летний нападающий провел 13 матчей, в которых забил три гола.

«Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ, — сказал агент. — Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего. После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него».

«Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно», — добавил он.

Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского «Енисея» (3:0). Нападающий был признан лучшим молодым игроком 2013 года, за что получил премию «Первая пятерка». Также футболист выступал на правах аренды за московское «Торпедо» и хабаровский клуб «СКА-Энергия».

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