ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛ

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Базелюк нынешний сезон проводит в португальском «Эшториле» на правах аренды, которая истекает летом. За команду 24-летний нападающий провел 13 матчей, в которых забил три гола.

«Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ, — сказал агент. — Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего. После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него».

«Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно», — добавил он.

Базелюк дебютировал за основной состав ЦСКА весной 2013 года, выйдя на замену в четвертьфинале Кубка России против красноярского «Енисея» (3:0). Нападающий был признан лучшим молодым игроком 2013 года, за что получил премию «Первая пятерка». Также футболист выступал на правах аренды за московское «Торпедо» и хабаровский клуб «СКА-Энергия».