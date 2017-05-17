Федун: «Спартак» рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

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Главным тренером красно-белых с августа 2016 года является итальянец Массимо Каррера.

На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: «Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер — он будет итальянцем».