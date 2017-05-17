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17 мая 2017, 13:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун: «Спартак» рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» рассчитывает пригласить в тренерский штаб команды итальянского специалиста. Об этом ТАСС рассказал владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.

<em>МОСКВА 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. </em>Московский Спартак рассчитывает пригласить в тренерский штаб команды итальянского специалиста. Об этом ТАСС рассказал владелец столичного футбольного клуба Леонид <span class=error>Федун</span>. Увеличить
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Главным тренером красно-белых с августа 2016 года является итальянец Массимо Каррера.

На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: «Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер — он будет итальянцем».

«Спартак» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз, ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты московского «Спартака» получат золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2016/17 в середине июня. Об этом ТАСС сообщил владелец столичного клуба Леонид Федун.
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17 мая

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