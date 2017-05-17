Федун: «Спартак» рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» рассчитывает пригласить в тренерский штаб команды итальянского специалиста. Об этом ТАСС рассказал владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главным тренером
На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: «Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер — он будет итальянцем».
«Спартак» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз, ранее это удавалось
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter