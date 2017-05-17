Контрольно-счётная палата в 2017 году проверит расходы на стадион «Крестовский»

Об этом он сказал сегодня в городском парламенте в ходе итогового доклада о деятельности аудиторов Петербурга.

«Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе», — цитирует Лопатникова «Фонтанка».

Последние проверки Контрольно-счётной палаты выявили нецелевые расходы у нескольких ведомств в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Не соответствующими бюджетным программам признаны траты комитета по природопользованию 2,4 млн рублей на услуги сертификации стадиона.

Также нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тыс. рублей) на проведение выставки коммерческих партнёров и городов — организаторов ФИФА.