Контрольно-счётная палата в 2017 году проверит расходы на стадион «Крестовский»
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Контрольно-счётной палаты Вадим Лопатников сообщил, что совершит визит с проверкой на стадион «Крестовский».
Об этом он сказал сегодня в городском парламенте в ходе итогового доклада о деятельности аудиторов Петербурга.
«Ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, и нас в том числе», — цитирует Лопатникова «Фонтанка».
Последние проверки
Также нецелевым расходованием посчитали затраты комитета по физической культуре (595 тыс. рублей) на проведение выставки коммерческих партнёров и городов — организаторов ФИФА.
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