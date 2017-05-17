Поле в Томске засыпало снегом перед матчем «Томь» — «Крылья Советов»
Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня.
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Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России «Томь» — «Крылья Советов». Игра начнется в 16.00.
«Доброе утро Самара, с первым майским снегом. Кто пойдет сегодня на игру, одевайтесь теплее», — сообщает
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