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17 мая 2017, 9:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Поле в Томске засыпало снегом перед матчем «Томь» — «Крылья Советов»

Утром, 17 мая, в Томске выпал снег. Ожидается, что осадки продолжатся во второй половине дня.

Утром 17 мая в Томске выпал снег. Ожидается что осадки продолжатся во второй половине дня. Увеличить
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Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России «Томь» — «Крылья Советов». Игра начнется в 16.00.

«Доброе утро Самара, с первым майским снегом. Кто пойдет сегодня на игру, одевайтесь теплее», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов» в Твиттере.

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