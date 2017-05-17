К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в городе состоится матч 29-го тура чемпионата России «Томь» — «Крылья Советов». Игра начнется в 16.00.

«Доброе утро Самара, с первым майским снегом. Кто пойдет сегодня на игру, одевайтесь теплее», — сообщает пресс-служба «Крыльев Советов» в Твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Доброе утро Самара, с первым майским снегом. Кто пойдёт сегодня на игру одевайтесь теплее. <a href="https://t.co/fNWegdwFnL">pic.twitter.com/fNWegdwFnL</a></p>— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) <a href="https://twitter.com/fckssamara/status/864685984318988288">17 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>