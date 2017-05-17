Дзюба против Смолова и ЦСКА в чемпионской Казани. Интриги тура РФПЛ

«СЭ» выделяет главные интриги 29-го тура чемпионата России.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Рубин ЦСКА

ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.

17 мая. Томск. Стадион «Труд». 15.00 (НАШ ФУТБОЛ).

Потери: Кузнецов, Макурин (травмы), Сасин (дисквалификация) — Гаджибеков, Таранов (травмы), Божин (дисквалификация)

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

Прогноз Winline — П1 8.19 — Н 4.49 — П2 1.36.

Сибиряки за тур до финиша могут, как минимум, серьезно осложнить жизнь самарской команды, а, как максимум, утянуть волжан вместе с собой в пучину ФНЛ. «Крылья», кстати, в последний раз выигрывали в Томске 15 марта 2009-го, когда единственный гол забил теперь уже телевизионный комментатор Евгений Савин. Потом была серия из трех ничьих, а два последних поединка, включая турнир в первом дивизионе, закончились в пользу хозяев. Удастся ли волжанам в «матче года» исправить эту статистику?

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 17:30 -:- Урал Локомотив М

ОРЕНБУРГ — УФА.

17 мая. Ростоши. Стадион «Газовик». 17.30 (Футбол-3).

Потери: Г. Габулов, М. Кержаков (травмы), Георгиев (дисквалификация), Ойеволе (под вопросом) — -

Судья: А. Егоров (Саранск).

Прогноз Winline — П1 1.56 — Н 3.48 — П2 6.67.

Еще один исключительно важный матч в плане борьбы за выживание. Команда Роберта Евдокимова в последних семи домашних поединках одержала пять побед. Уфимцы же немного подпортили репутацию одного из самых агрессивных гостей премьер-лиги, уступив в Ростове и Казани. Неужели команда Сергея Семака вспомнила дебютный сезон в элитном дивизионе, когда поездка за пределы Уфы выглядела для нее едва ли не приговором? Увидим в среду. Тем более, если учитывать первенство ПФЛ, «Оренбург» в новейшей истории этих клубов еще не пропускал от визитеров из Башкирии (+2=1, мячи 4:0).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Зенит Краснодар

УРАЛ — ЛОКОМОТИВ.

17 мая. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена». 17.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Потери: Табидзе, Хозин, Чантурия (травмы) — Чорлука (травма), Ари (решение тренера)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Прогноз Winline — П1 2.93 — Н 3.10 — П2 2.40.

Туром ранее в Екатеринбурге состоялся ремейк кубкового четвертьфинала. Теперь «шмелей» ждет повторение сочинского сражения. Естественно, в таких ситуациях принято говорить о возможности взять утешительный реванш. Но, во-первых, игру за трофей не сравнить за рядовым матчем чемпионата. А, во-вторых, у всех в памяти случившаяся на Черноморском побережье драка, которую на прошлой неделе подробно разбирал КДК. Уральцы по горячим следам много наговорили в адрес зачинщика беспорядков Ари, и даже предположили, что в гости к ним бразилец не приедет. Так в принципе и случилось. Но все равно скучно быть не должно.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Спартак М Терек

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР.

17 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 19.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Потери: Файзулин (травма) — Крицюк, Окриашвили (травмы), Подберезкин, Шишкин (под вопросом)

Судья: Сельдяков (Балашиха).

Прогноз Winline — П1 1.73 — Н 3.58 — П2 4.47.

Сине-бело-голубые после тестовых и местами мучительных матчей на «Арене Санкт-Петербург» возвращаются на старенький «Петровский», с которым уже успели трогательно попрощаться. Насколько это скажется на игре ярко выступившего в Самаре «Зенита», который в последнее время критикуют с незавидным постоянством? В этом плане сражающийся за попадание в Лигу Европы «Краснодар», словно лакмусовая бумажка. Предыдущий визит «быков» на берега Невы принес им победу, после чего они команде Мирчи Луческу не уступали (+2=1). Сейчас же три очка для обоих соперников на вес золота, и их еврокубковую судьбу может решить дуэль лучших российских нападающих -Дзюбы и Смолова.

СПАРТАК — ТЕРЕК.

17 мая. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ. НАШ ФУТБОЛ в записи 22.30).

Потери: Макеев (травма) — Митришев (под вопросом)

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

Прогноз Winline — П2 1.83 — Н 3.46 — П2 4.10.

На «Открытие Арене» все готово к спартаковскому празднику, апофеозом которого станет вручение красно-белым чемпионского кубка. По иронии судьбы в Тушино приедет команда, подарившая команде Массимо Карреры досрочное завоевание титула. Однако, и в Санкт-Петербурге, и сейчас претендующим на попадание в еврокубки грозненцам нет дела до «Спартака». У гостей свои цели и задачи, для выполнения которых подопечным Рашида Рахимова требуется побеждать. То есть, прыгнуть выше головы, если вспомнить, что прежде «Терек» в столице свежеиспеченного чемпиона не обыгрывал. Вся надежда на забивающего в четырех турах кряду Мбенга, который регулярно огорчал «Спартак» в Грозном, и который забил тот самый гол на «Арене Санкт-Петербург».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Анжи Ростов

РУБИН — ЦСКА.

17 мая. Казань. Стадион «Казань Арена». 19.30 (Футбол-1).

Потери: Бурлак, Лестьенн (травмы) — А. Березуцкий (травма), Еременко (дисквалификация), Дзагоев (под вопросом)

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

Прогноз Winline — П1 6.48 — Н 3.58 — П2 1.55.

Год назад армейцы на «Казань Арене» завоевали чемпионский титул, а Игорь Акинфеев совершил одно из самых памятных спасений в своей богатой на события карьере. Вот и сейчас в столице Татарстана команду Виктора Гончаренко ждет ключевое сражение в битве за путевку в Лигу чемпионов. Турнира, который во многом обеспечивает бюджет ЦСКА. Получится ли у столичных гостей повторить прошлогодний подвиг по расписанию, или нестабильную команду Хави Грасии воодушевят полные трибуны домашнего стадиона?

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Арсенал Т Амкар

АНЖИ — РОСТОВ.

17 мая. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 19.30 (Футбол-2).

Потери: Прудников (травмв), Гасанов, Дудиев (под вопросом) — Джанаев, Киреев (травмф), Гранат (под вопросом)

Судья: А. Николаев (Москва).

Прогноз Winline — П1 3.65 — Н 3.14 — П2 2.05.

Махачкалинцы проводят заключительный в сезоне домашней матч, и это главная мотивация для подопечных Александра Григоряна. Вопрос в том, окажется ли этого достаточно, чтобы захлопнуть перед командой Курбана Бердыева окно в Европу? «Анжи» в Каспийске нестабилен и выиграл весной лишь один домашний поединок у «Оренбурга». К тому же команда из столицы Дагестана не знает побед над «Ростовом» уже шесть лет: с тех пор, как победный пенальти реализовал Роберто Карлос. Изменится ли нынешняя тенденция? Преодоление, впрочем, требуется и дончанам, которые уже девять матчей с 18 сентября прошлого года не могут забить в премьер-лиге за пределами Ростова!

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 17:30 -:- Оренбург Уфа

АРСЕНАЛ — АМКАР.

17 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Футбол-3).

Потери: Берхамов, В. Габулов, Григалава (под вопросом) — Огуде, Шаваев (травмы)

Судья: Москалев (Воронеж).

Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.47 — П2 5.96.