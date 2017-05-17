Дзюба против Смолова и ЦСКА в чемпионской Казани. Интриги тура РФПЛ
Главные противостояния 29-го тура чемпионата России.
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«СЭ» выделяет главные интриги 29-го тура чемпионата России.
ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.
17 мая. Томск. Стадион «Труд». 15.00 (НАШ ФУТБОЛ).
Потери: Кузнецов, Макурин (травмы), Сасин (дисквалификация) — Гаджибеков, Таранов (травмы), Божин (дисквалификация)
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
Прогноз Winline — П1 8.19 — Н 4.49 — П2 1.36.
Сибиряки за тур до финиша могут, как минимум, серьезно осложнить жизнь самарской команды, а, как максимум, утянуть волжан вместе с собой в пучину ФНЛ. «Крылья», кстати, в последний раз выигрывали в Томске 15 марта 2009-го, когда единственный гол забил теперь уже телевизионный комментатор Евгений Савин. Потом была серия из трех ничьих, а два последних поединка, включая турнир в первом дивизионе, закончились в пользу хозяев. Удастся ли волжанам в «матче года» исправить эту статистику?
ОРЕНБУРГ — УФА.
17 мая. Ростоши. Стадион «Газовик». 17.30 (Футбол-3).
Потери: Г. Габулов, М. Кержаков (травмы), Георгиев (дисквалификация), Ойеволе (под вопросом) — -
Судья: А. Егоров (Саранск).
Прогноз Winline — П1 1.56 — Н 3.48 — П2 6.67.
Еще один исключительно важный матч в плане борьбы за выживание. Команда Роберта Евдокимова в последних семи домашних поединках одержала пять побед. Уфимцы же немного подпортили репутацию одного из самых агрессивных гостей
УРАЛ — ЛОКОМОТИВ.
17 мая. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена». 17.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Потери: Табидзе, Хозин, Чантурия (травмы) — Чорлука (травма), Ари (решение тренера)
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
Прогноз Winline — П1 2.93 — Н 3.10 — П2 2.40.
Туром ранее в Екатеринбурге состоялся ремейк кубкового четвертьфинала. Теперь «шмелей» ждет повторение сочинского сражения. Естественно, в таких ситуациях принято говорить о возможности взять утешительный реванш. Но,
ЗЕНИТ — КРАСНОДАР.
17 мая.
Потери: Файзулин (травма) — Крицюк, Окриашвили (травмы), Подберезкин, Шишкин (под вопросом)
Судья: Сельдяков (Балашиха).
Прогноз Winline — П1 1.73 — Н 3.58 — П2 4.47.
СПАРТАК — ТЕРЕК.
17 мая. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ. НАШ ФУТБОЛ в записи 22.30).
Потери: Макеев (травма) — Митришев (под вопросом)
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
Прогноз Winline — П2 1.83 — Н 3.46 — П2 4.10.
На «Открытие Арене» все готово к спартаковскому празднику, апофеозом которого станет вручение
РУБИН — ЦСКА.
17 мая. Казань. Стадион «Казань Арена». 19.30 (Футбол-1).
Потери: Бурлак, Лестьенн (травмы) — А. Березуцкий (травма), Еременко (дисквалификация), Дзагоев (под вопросом)
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
Прогноз Winline — П1 6.48 — Н 3.58 — П2 1.55.
Год назад армейцы на «Казань Арене» завоевали чемпионский титул, а Игорь Акинфеев совершил одно из самых памятных спасений в своей богатой на события карьере. Вот и сейчас в столице Татарстана команду Виктора Гончаренко ждет ключевое сражение в битве за путевку в Лигу чемпионов. Турнира, который во многом обеспечивает бюджет ЦСКА. Получится ли у столичных гостей повторить прошлогодний подвиг по расписанию, или нестабильную команду Хави Грасии воодушевят полные трибуны домашнего стадиона?
АНЖИ — РОСТОВ.
17 мая. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 19.30 (Футбол-2).
Потери: Прудников (травмв), Гасанов, Дудиев (под вопросом) — Джанаев, Киреев (травмф), Гранат (под вопросом)
Судья: А. Николаев (Москва).
Прогноз Winline — П1 3.65 — Н 3.14 — П2 2.05.
Махачкалинцы проводят заключительный в сезоне домашней матч, и это главная мотивация для подопечных Александра Григоряна. Вопрос в том, окажется ли этого достаточно, чтобы захлопнуть перед командой Курбана Бердыева окно в Европу? «Анжи» в Каспийске нестабилен и выиграл весной лишь один домашний поединок у «Оренбурга». К тому же команда из столицы Дагестана не знает побед над «Ростовом» уже шесть лет: с тех пор, как победный пенальти реализовал Роберто Карлос. Изменится ли нынешняя тенденция? Преодоление, впрочем, требуется и дончанам, которые уже девять матчей с 18 сентября прошлого года не могут забить в
АРСЕНАЛ — АМКАР.
17 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Футбол-3).
Потери: Берхамов, В. Габулов, Григалава (под вопросом) — Огуде, Шаваев (травмы)
Судья: Москалев (Воронеж).
Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.47 — П2 5.96.
В заключительном туре в гости к «оружейникам» пожалует «Спартак», так что команда Сергея Кирьякова в среду получит последнюю в текущем чемпионате возможность сыграть с позиции силы. Ее демонстрация необходима для жизненно важной для «Арсенала» победы над лишенными серьезной турнирной мотивации пермяками. Или команда Гаджи Гаджиева
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