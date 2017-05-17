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17 мая 2017, 1:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Федун: Золотые медали будут вручены футболистам «Спартака» в середине июня

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты московского «Спартака» получат золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2016/17 в середине июня. Об этом ТАСС сообщил владелец столичного клуба Леонид Федун.

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© ИТАР-ТАСС

«Спартак» выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).

«Да, у нас не получилось организовать проезд на чемпионском автобусе, но это не неприятный момент. Мы перенесли торжество на середину июня, его деталей я пока не знаю. Знаю только то, что не сможем провести его на стадионе, поскольку он в это время будет задействован в проведении Кубка конфедераций, все будет закрыто. Поэтому, скорее всего, снимем один из залов в Москве, куда пригласим наших спонсоров, болельщиков — там и произойдет торжественное вручение медалей», — сказал Федун.

При этом Федун отметил, что Кубок победителя чемпионата России будет вручен «Спартаку» в среду после домашнего матча с «Тереком». После окончания игры болельщикам красно- белых с нижних ярусов трибун «Б» и «Д» будет открыт доступ на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу вместе с командой.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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