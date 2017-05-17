Массимо Каррера: Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский

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В редакцию Массимо приехал в сопровождении итальянского агента Марко Трабукки, с которым тренер тесно общается. Встреча началась с акции нашего обозревателя Игоря Рабинера.

— Вы написали новую историю «Спартака», — сказал во вступительном слове, обращаясь к итальянцу, Рабинер. — А начиналась история с того, что четыре брата, памятник которым вы видели за воротами возле футбольного поля на «Открытие Арене», обсуждали в 1935 году, как назвать клуб. И вдруг взгляд старшего брата Николая Старостина упал на книгу Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Вот у меня эта книга, изданная еще в советские времена с изображением на обложке гладиатора, которого вам в клубе удалось оживить. Будет правильно, если вы распишитесь прямо на нем, потому что именно благодаря вам «Спартак» восстал.

«Вы первый, кто увидит обложку будущей книги «Как возрождали «Спартак», — сказал затем Рабинер, показав тренеру ксерокопию, после чего журналисты принялись задавать гостю вопросы, приступив непосредственно к интервью.

ПОГОВОРИВ ВПЕРВЫЕ С КОМАНДОЙ, ПОНЯЛ, ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ КОСТЯК

— Весной «Спартак» провел два матча, которые назвали золотыми. Имеются в виду встречи с «Зенитом» и ЦСКА, выигранные вашей командой с одинаковым счетом 2:1. После какой из них вы поняли, что золото точно не уплывет?

— Мы хорошо провели оба этих матча, которые выделялись из череды игр по накалу и отличались по стратегии, но в любом случае настраивались на максимальный результат. Выделять один из них как золотой не стал бы.

— Тогда в какой момент вы поняли, что «Спартак» — чемпион?

— В марте, когда сезон возобновился, сыграли с «Краснодаром», и я понял, что у нас есть серьезные шансы, потому что команда пребывала в хорошем физическом состоянии. «Зенит» и ЦСКА теряли очки, наш отрыв постепенно увеличивался, и мы начали верить в то, что есть хорошая возможность взять титул.

— Были трудности при подготовке ко второй части сезона, учитывая, что в России очень длинный зимний перерыв?

— Нет. Мы хорошо подготовились, чтобы провести этот период максимально эффективно. Конечно, продолжительная пауза немножко чувствуется. Ведь товарищеские встречи на сборах уступают по накалу матчам чемпионата. Но мы много работали, чтобы закончить чемпионат с победным результатом.

— После поражения «Зенита» от «Терека» и завоевания «Спартаком» чемпионского титула вы заявили в интервью «СЭ», что самым важным в вашей работе был первый разговор с командой. Что особенного сказали игрокам, так что этот день отчетливо сохранился в вашей памяти?

— Поговорив тогда с футболистами, я понял, что в команде есть крепкий костяк и что в этом плане мне повезло. Сказал ребятам: «Давайте работать на максимуме, потому что у нас есть возможность добиться высокого результата».

— Один из худших поединков «Спартака» в сезоне — домашний против «Томи». Cразу после финального свистка вы проигнорировали пресс-конференцию, сказав, что проголодались и очень хотели посмотреть туринское дерби. А на «Открытие Арене» нельзя было покушать?

— (Улыбается.) Подобные матчи очень нервные. Команда понимает, что она обязана побеждать такого соперника, появляется нервозность, это мешает. Все пошло не так, как мы задумывали. Нечто похожее случилось в матчах против «Крыльев» и «Ростова». Мы обязаны были сохранять концентрацию. Меньше слов — больше дела. Нельзя начинать говорить о победе до того, как она достигнута. Тем более чемпионат состоит не из одной игры, и даже не из десяти. В этом и заключается менталитет чемпиона — всегда играть на своем максимуме, с первого до последнего тура. Ребятам сложно сразу к этому привыкнуть.

— Быстро уходя в подтрибунное помещение после встречи с «Томью», вы хотели показать команде свое отношение к их игре?

— Да. И ведь именно об я этом говорил на той самой первой встрече с командой: только предельная концентрация в каждом матче может сделать нас лучшими. Психология в данном случае очень важна. Тем более по ходу сезона прессой на нас оказывалось серьезное давление. Сохранять холодную голову в такой ситуации сложно, особенно если раньше с подобным не сталкивался. В матче с «Ростовом» это проявилось сильнее всего, игрокам мешала мысль, что они уже почти чемпионы. Хотя я всегда предупреждал, что думать так нельзя ни в коем случае.

Но сейчас я готов сказать, что парни меня в самом начале услышали. Выкладывались на полную. Все до одного. Кстати, когда стал главным тренером, у меня состоялась встреча с лидерами фан-движений. Почувствовал тогда, что они не верят в способность «Спартака» побеждать на регулярной основе. Мне говорили, что команда нестабильна. И сейчас я горд, ведь доказал, что эти же самые футболисты могут играть классно каждую неделю. Мне удалось изменить отношение игроков к футболу. Рад, что наши прекрасные болельщики могут гордиться командой.

— «Ростов» в плане тактики стал для вас сложнейшим соперником?

— Не могу так сказать. В Ростове наступил тот момент, когда игроки раньше времени почувствовали себя чемпионами, и поэтому мы увидели такой результат.

— С чем связана большая ротация основного состава в матче в Перми?

— Между турами было всего три дня, плюс это время вместило в себя празднование. Поэтому мне хотелось дать шанс другим футболистам, которые не имели такой возможности во время чемпионата. Понимаю критику, которая идет по поводу результатов: 1:0, 1:0, 1:0, но видел в глазах ребят желание побеждать — это то, что с самого начала хотел вложить в их головы.

— В начале сезона у вас не все получалось — случился вылет из Кубка…

— В Хабаровск долго лететь, и в будущем я бы поездку спланировал иначе — отправился бы туда пораньше. Стараюсь больше оставаться в каком-то конкретном часовом поясе. Так комфортнее.

— Настолько болезненным стало то поражение в Хабаровске?

— Да, действительно, это очень сложная поездка, но я больше расстроился по поводу игры. Не стану ссылаться в данном случае на долгий перелет, неправильный вылет… Расстроился потому, что соперника недооценили. Это стало основной причиной проигрыша.

МЕНЯ БОЛЬШЕ БЕСПОКОЯТ ОШИБКИ МОИХ ИГРОКОВ, А НЕ СУДЕЙ

— В нынешнем сезоне вы ни разу не говорили о судьях. Хотя поводы для этого были, например, матч в Санкт-Петербурге.

— Когда тренер говорит много об арбитрах, он находит себе алиби. Ошибки у судей могут быть, но меня больше беспокоят ошибки моих игроков. А был пенальти или нет, решать уже не мне. Моя задача — разобрать ситуацию, почему возник повод для назначения 11-метрового, и ошибся ли футболист. Да, я мог бы каждый матч говорить о судействе, но это лишь алиби для моей команды. Поэтому предпочитаю так не поступать.

— Внутри ведь была какая-то злость на судей?

— Конечно, я могу не соглашаться с их решениями. Но никогда не буду прилюдно говорить об этом. Меня больше интересует то, какие конкретно игроки ошибаются. Своих футболистов могу поправить, а арбитров, к сожалению, нет. Поэтому необходимо сфокусироваться на том, что можно улучшить в своих ребятах.

— Следили за тем, как ваш коллега из «Зенита» частенько критиковал судей?

— Он давал интервью по-русски, поэтому я ничего не понимал.

— На румынском.

— Но переводили ведь на русский. Каждый делает то, что хочет делать. Не могу критиковать другого человека.

ОБЕЩАЮ — ПОСЛЕ ОТПУСКА НАЧНУ УЧИТЬ РУССКИЙ

— Когда вы поняли значение того слова, которое написано на памятном шарфе после итальянского слова «graziе»?

— Да, знаю об этом. Это словосочетание даже стало слоганом.

— Есть ли желание зарегистрировать этот бренд?

— Нет-нет.

— Знаете ли вы Олега Романцева?

— Да.

— В начале сезона он сказал, что не будет с вами общаться, пока вы не выучите русский…

— Я ему ответил. Когда он выучит итальянский, я тоже с ним поговорю.

— Как далеко вы продвинулись в изучении русского языка?

— Изъясняться я пока не могу. Но какие-то фразы, выражения мне известны. (Говорит по-русски. ) Здравствуйте, добрый вечер. Русский — очень сложный язык для итальянцев. Но обещаю, что после отпуска начну изучать его. Тогда начну понимать, что вы тут плохого говорите про «Спартак».

СПАРТАКОВСКОГО ФУТБОЛА ОТ МЕНЯ НЕ ТРЕБОВАЛИ

— О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача — попасть в тройку.

— Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, какой вообще смысл ввязываться в дело?

— Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

— Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

— Некоторые эксперты, кстати, говорят: «Спартаку» часто везло.

— Удача всегда необходима. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно. Многие критикуют «Спартак» за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды — по 5:0, а в восьми других встречах уступить или сделать ничью.

— Известно ли вам, что «Спартак» установил рекорд по количеству побед со счетом 1:0 за все чемпионаты России? Всего их 11. Не смущает ли вас это, учитывая, что болельщики всегда требуют от «Спартака» яркой атакующей игры? Сейчас, когда завоеван чемпионский титул, все прощают, но на следующий год могут последовать претензии к качеству футбола.

— Считаю, что 1:0 — это в любом случае победа. К тому же счет 4:0 или 5:0 не всегда по игре. Предпочитаю, чтобы моя команда побеждала, пусть и при не очень хорошей игре, чем уступала при хорошей. Конечно, всем хочется и играть хорошо, и выигрывать, да не всегда получается. Будем стремиться к более зрелищной игре, но главная цель всегда одна — побеждать.

— Пытались ли от вас добиться так называемого «спартаковского футбола»?

— Нет, мне никто ничего не навязывал. Впоследствии, правда, рассказывали про нюансы этого стиля, но от меня его не требовали. Я сделал выбор, осуществляя на практике свое видение футбола с командой, которая была у меня в распоряжении.

— В Италии большое внимание уделяется тактике. А оцените уровень тактической подготовки российских клубов? В частности, «Ростова», который у нас считается образцом.

— Правильнее говорить не о тактике, а об организации игры, ведь это разные вещи. В Италии, когда игрок выходит на поле, он прекрасно знает все свои функции, с кем он должен взаимодействовать. Реальный футбол — это не компьютерная игра. Нельзя просто нарисовать схему. Нельзя «копировать и вставить». Важны мелкие детали. И тренер как раз нужен для того, чтобы вносить корректировки. Чтобы оживить схему.

Что касается «Ростова», то эта команда играла против нас с пятью защитниками, в основном используя длинные забросы вперед. Мне кажется, эта команда могла бы играть интереснее в плане тактики. А что касается вашего вопроса о тактике в российских клубах, то не готов судить предметно, поскольку не знаю, что делают тренеры других команд на тренировках.

— Когда пошли частые победы со счетом 1:0, стали говорить, что вы лепите «Спартак» по образу «Ювентуса». Как вам такое сравнение?

— Это совпадение. Мы всегда играли на победу — это главное. И моментов, как правило, хватает, просто забивали только один мяч. С ЦСКА, например, могли забивать больше.

С АЛЕНИЧЕВЫМ СЫГРАЛИ В МИНИ-ФУТБОЛ

— Этот вопрос вам, возможно, регулярно задают. Когда вы осознали, что команда уже, что называется, ваша, и перестали обращать внимание на разговоры, что это команда Дмитрия Аленичева?

— С первого дня. Пусть игроки были приобретены при Аленичеве, я сразу изменил в команде все — и тренировки, и отношение к ним. И почувствовал, что это моя команда.

— Поздравил ли вас с чемпионством Аленичев?

— Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

— Когда и где?

— Не помню!

— В одной команде или друг против друга?

— В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

— Леонид Федун там тоже присутствовал?

— Его не было.

— Много подкатов сделали против Аленичева?

— Когда играешь в футбол с друзьями, стараешься не вредить их здоровью.

— 18 пропущенных голов! От тренера сильно досталось?

— (Смеется.) Нет. Собрались достаточно возрастные люди, в основном за 50 лет. Просто хорошо провели время вместе.

ЧЕМПИОНСТВО ПОСВЯЩАЮ СВОЕЙ СЕМЬЕ

— Где круче празднуют чемпионство — в России или Италии?

— Для начала я должен увидеть полноценный праздник в России. Мое празднование чемпионства точно состоится в Москве, хочется на стадионе в среду с нашими болельщиками отметить успех.

— А кто лучше праздновал победу — нынешние спартаковцы или игроки «Ювентуса»?

— Здесь серьезная разница. В «Юве» играли много южноамериканцев, но русские в этом плане тоже могут достичь серьезного уровня.

— Глушаков в день чемпионства приехал к стадиону с банкой чудо-напитка. Знаете, что внутри банки?

— Не в курсе. Меня не было на стадионе в тот вечер, поэтому даже попробовать не мог.

— Это самогон. Готовы попробовать его, если Денис привезет еще раз?

— Самогон — это граппа? Могу разве что символически пригубить! Не очень люблю крепкие напитки, предпочитаю пиво или вино.

— Красное или белое?

— Красно-белое! Я ведь играл в Бари, а там очень популярны эти цвета. А я еще я черно-белый в душе. Но прямо сейчас мой фаворит — красно-белый.

— По пути из Перми в Москву футболисты практически наголо обрили тренера по физподготовке. Почему такая странная прическа и зачем с ним так поступили?

— Скорее всего, Хавьер Нойя поспорил с кем-то из ребят: если «Спартак» станет чемпионом, он расстанется со своей шевелюрой.

— А вы давали какое-то обещание?

— Споров не заключал, ничего не обещал. Моя задача в другом — донести до игроков конкретную задачу.

— Правда ли, что после того, как «Спартак» оформил чемпионство, вы пообещали игрокам три выходных — при условии, что они в течение полутора часов соберутся в ресторане в центре Москвы?

— Да, это правда. Победы должны отмечать!

— Знаете, что Боккетти и Таски пообещали пойти пешком в Италию и Германию соответственно, если «Спартак» станет чемпионом? И как вы относитесь к такой затее?

— Не знаю, когда они вернутся, но главное — быть в курсе об их путешествии (смеется).

— На днях в интернете появился снимок, где вы изображены на обложке журнала с высунутом языком. Как согласились на такую фотосессию?

— Все произошло случайно. Люди сделали по 100 фотоснимков, каждое мое движение отслеживали. Так получилось, что высунул язык.

— Готовы к тому, что после матча с «Тереком» на поле выбежит многотысячная армия фанатов?

— Надеюсь, у команды будет возможность сделать круг почета. Чтобы каждый болельщик мог поаплодировать футболистам. Если же все ринутся на поле, то нам, к сожалению, придется закончить праздник и уйти в раздевалку.

— Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве? И кому посвящаете эту победу?

— Да, заплакал. Такие победы — очень трогательные и красивые моменты. Мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую вынужден был оставить в Италии, — жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

— Среди болельщиков идут разговоры, что человеку, который помог «Спартаку» выиграть чемпионство спустя 16 лет, надо поставить памятник прямо на территории стадиона. Как относитесь к такой идее?

— Я лишь сделал то, что должен был сделать. Президент заплатил мне за работу тренером. Считаю себя удачливым человеком, потому что смог достичь титула. Счастлив за президента клуба (Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Это главный болельщик «Спартака». Сезон посвящаю в том числе и ему, потому что он дал мне возможность поработать главным тренером. И я показал результат, который он ожидал.

— В прошлом году помимо вас в команде появился Роман Пилипчук. Для многих он остается загадочной фигурой. В том числе говорят, что его заслуги в победах как тактика тоже весьма велики. Расскажите, как строится ваша совместная работа?

— Рома — мой ассистент на поле. Мы много общаемся. Многое обсуждаем, обмениваемся мнениями по разным ситуациям. Он является, по сути, вторым тренером. На поле руковожу командой я, он может давать какие-то подсказки, говорить о своем видении происходящего или высказать мнение по конкретному футболисту. Иногда сам спрашиваю его мнение, но только я принимаю решение.

— Правда, что вы пригласили в клуб диетолога и повара?

— Это не диетолог, а врач по спортивному питанию. Игрок, в отличие от обычного человека, должен по-другому питаться. Во время матчей он тратит много энергии, которую нужно как можно быстрее компенсировать. Позвал этого специалиста не для того, чтобы футболисты худели, а чтобы они оставались энергичными. Чтобы они понимали, какие продукты им могут в этом помочь.

— Всем известен знаменитый тарасовский борщ. Не собираетесь ли вы ввести в рацион футболистов спагетти?

— Борщ мне очень понравился. А спагетти есть у нас в Тарасовке. Мы не питаемся жирной пищей, но ни в коем случае не настаиваю на каких-то диетах. Мы оставили супы, которые футболисты обычно едят, а убрали из рациона только пищу, которая может вредить организму.

УЙДЕТ ПРОМЕС ИЛИ НЕ УЙДЕТ — РЕШАЮ Я

— Ваш штаб достаточно узок. В других клубах в него, как правило, входит больше специалистов. Планируете ли вы после окончания сезона, который довели до победы, приглашать кого-то еще в свой штаб и будет ли это итальянец?

— Мы должны рассмотреть очень много вещей. Сейчас в первую очередь очень важно закончить чемпионат, и только после него станем обсуждать данный вопрос.

— Но такие мысли есть?

— Конечно, такие мысли есть и возможности тоже. Но сейчас другие приоритеты.

— Усиление состава под Лигу чемпионов?

— Разговор сложный, потому что, с одной стороны, очень важно, чтобы футболисты могли играть на максимуме и давать результат каждые три дня, а с другой — необходимо, чтобы в команде не появился человек, который станет вносить дисбаланс. Все тщательно продумаю.

— Могли бы подтвердить или опровергнуть мысль, которая есть у многих болельщиков, специалистов и журналистов: вы взяли чемпионский титул, но этот состав в Лиге чемпионов может быть несостоятелен, если говорить прямо, и его нужно усиливать на 4 — 5 позициях?

— Очень важно сохранить нынешнюю команду и в дальнейшем думать над дополнительным усилением, чтобы достичь еще лучших результатов. При этом важно, усилив коллектив, не внести в него дисбаланс. Вы должны меня понять — я итальянец и на пресс-конференциях у меня защитная тактика, поэтому не называю ни имен, ни конкретных позиций на поле.

— Катенначчо?

— Hет (смеется). Просто защита.

— Одна из ключевых фигур нынешнего «Спартака» — Квинси Промес. Очень много разговоров о его возможном отъезде. Учитываете ли вы это в своей работе в плане его замены или строите работу так, чтобы команда могла играть, компенсируя отсутствие голландца?

— Уйдет Промес или не уйдет — решаю я. Это важный игрок для «Спартака». Мы стараемся строить команду с Промесом.

— Если тренер говорит: «Ты мне нужен», — футболист наверняка к этому прислушивается. Вы говорили Промесу, чтобы он оставался в «Спартаке» на следующий сезон, ведь голландец сам мечтает о «Барселоне»?

— Общался с Промесом намного раньше, еще до того, как «Спартак» стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока. Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в «Спартаке», мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю — у футболиста должны быть амбиции.

— Что будет дальше с Тигиевым и Маурисиу, у которых истекают аренды?

— Вы узнаете об этом после окончания чемпионата. Сейчас не хочу говорить о каких-то отдельных футболистах, это некорректно. Мне хочется говорить о команде, о том, что сделал «Спартак» и все игроки, потому что выигрывает не один футболист, а все. Даже самый выдающийся игрок без команды — ничто.

ЗОБНИН ПОХОЖ НА ДЗАМБРОТТУ

— Какой футболист при вас больше всех прибавил по сравнению с началом сезона?

— Все игроки выросли как в технической подготовке, так и в тактической. В ментальном плане тоже. Но самый серьезный прогресс у Романа Зобнина.

— Вы сказали, что он может стать выдающимся игроком. Почему дали такое определение?

— У него есть все для того, чтобы стать очень хорошим футболистом. Он очень серьезный молодой человек и всегда работает по максимуму. Все это может сделать Романа серьезным игроком и чемпионом.

— С кем из выдающихся футболистов, с которыми вы пересекались, могли бы сравнить Зобнина на его позиции?

— Знаю не так много игроков, которые могут закрыть три позиции. Возможно, Дзамбротта, который мог выйти и в обороне, и в средней линии. Дзамбротта мог, как Зобнин, менять позиции во время матча.

— Видя прогресс Зобнина, не звонили Антонио Конте: «У нас такой игрок! Забирайте его в «Челси»?

— Если футболист такой сильный, я лучше оставлю его себе. Зачем с кем-то им делиться?

— Кто из игроков «Спартака» похож на вас, как на футболиста?

— Возможно, Кутепов. Очень серьезный игрок, который старается расти. Еще, наверное, Джикия. Выделю защитников, потому что я сам играл на этой позиции.

КАЖЕТСЯ, ЧТО Я КОГДА-ТО ИГРАЛ ПРОТИВ «СПАРТАКА»

— Вы много лет работали в Италии. На что мог бы претендовать нынешний «Спартак» в серии А?

— Невозможно сказать. Необходимо играть в серии А, чтобы это понять. Я, конечно, могу сказать, что команда пришла бы к финишу, например, четвертой, но это навскидку. Сложно взять команду и поместить ее в другой чемпионат.

— «Ювентус» в России был бы вне конкуренции?

— Да и другие команды: «Рома», «Наполи». Это шутка (смеется). Все это сложно проверить и подтвердить.

— Когда вы играли в 90-е, что тогда знали о «Спартаке»?

— Мне даже кажется, что я когда-то играл против «Спартака». Возможно, когда был в «Ювентусе». Надо немного освежить воспоминания (улыбается). Конечно, знал, что у этой команды огромная армия болельщиков. Это, кстати, тоже повлияло на мое решение приехать сюда.

— А случайно не помните, как «Спартак» прошел «Наполи» с Марадоной в Кубке чемпионов?

— Я никогда не следил за «Наполи», смотрел только матчи «Ювентуса» (улыбается).

— Почему у вас было прозвище Ла Бандера (флаг в переводе с итальянского) во время игровой карьеры?

— Я семь лет носил капитанскую повязку в «Аталанте», был там как Мальдини для «Милана», как Тотти для «Ромы». Когда игрок много лет выступает в одной команде, он становится ее флагом.

— Кто Ла Бандера нынешнего «Спартака»?

— Этот вопрос лучше адресовать болельщикам.

— Вы помните, что певец и болельщик «Аталанты» Тициано Инкани посвятил вам песню «Massimo Carrera»?

— Да. Это певец, который ее исполнил на диалекте Бергамо. Песня была написана, когда я покинул «Аталанту». Она стала неофициальным гимном команды.

— Могли бы напеть пару строк из нее?

— Я плохой исполнитель песен (смеется).

— А содержание песни устраивает? О чем там поется?

— Мне не нравилась там одна фраза, в которой говорилось, что меня хватает лишь на пятнадцать минут. Я расстроился и поругался с этим певцом. И потом он уже увеличил время до девяноста минут (смеется).

С ЛЕОНИДОМ ФЕДУНОМ ОБЩАЕМСЯ ОЧЕНЬ ЧАСТО

— Станислав Черчесов включил в расширенный список сборной России для подготовки к Кубку конфедераций шестерых спартаковцев. Испытываете дополнительную гордость за своих подопечных?

— Конечно, горд за своих игроков, которых вызывают в сборную. Сейчас ребята утомлены после тяжелого сезона. Но, безусловно, здорово, что их приглашают в национальную команду.

— Чего лично вы ждете от сборной России на этом турнире?

— Необходимо хорошо спланировать подготовку. После этих матчей, наверное, станет понятно, в каком составе сборная России подойдет к домашнему чемпионату мира. Мне кажется, победа на Кубке конфедераций не должна стоять на первом месте. Важно выстроить костяк, с которым можно двигаться и прогрессировать дальше, чтобы достойно выступить через год. Но это лично мое мнение.

— Представим, что когда-нибудь вам поступит предложение возглавить сборную России. Как отреагируете?

— Вот когда меня позовут — тогда и посмотрим (улыбается).

— Допустим, вам звонит Виталий Леонтьевич Мутко и говорит: «Массимо, мы готовы на все ваши условия. Оставайтесь в “Спартаке” и возглавьте сборную». Что ответите?

— Я пока не знаю. Вообще сложно совмещать два поста. Возникают определенные трудности, сложно сконцентрироваться на двух тренерских должностях.

— Мутко вас поздравлял с чемпионством?

— Нет.

— Как происходит взаимодействие с Леонидом Арнольдовичем (Федуном. — Прим. «СЭ»)? Как часто вы созваниваетесь, что обсуждаете? Можете ли поговорить с ним не о футболе?

— Мы говорим только о футболе. Мой мир — это футбол. У него есть и другой мир, но существуют и чувства к футболу, что очень важно. Встречаемся с ним за ужином. В прошлое воскресенье, например, с ним обедали.

— То есть вы постоянно на связи?

— Да, общаемся очень часто.

— Общаетесь один на один или с помощью переводчика? Может, Леонид Арнольдович знает итальянский?

— Конечно, есть переводчик. Мы иногда можем поговорить на английском, но если обсуждаем что-то серьезное, конечно, нужен переводчик.

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ГЛАВНОЕ — НЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С «ЮВЕНТУСОМ»

— А с главным тренером сборной России вы связь поддерживаете?

— Да, мы встречались на сборе в Дубае. В начале чемпионата он приезжал к нам, мы общались. Всегда готов с ним поговорить, когда он заинтересован в беседе. Черчесов позвонил, поздравил нас с чемпионством, когда «Зенит» проиграл «Тереку». У нас хорошие отношения, всегда рад ему помочь.

— А какое было самое неожиданное поздравление?

— Было приятно получить поздравление от итальянского посольства, от своих друзей из Италии. Теперь они стали болельщиками «Спартака», появилась еще одна группировка.

— Не спорили с Конте, кто раньше станет чемпионом в этом сезоне?

— Нет, нет. Может быть, заключим такой спор в следующем сезоне.

— Расстроитесь, если в плей-офф Лиги чемпионов попадете на «Челси»?

— Для меня главное — не встретиться с «Ювентусом».

ПОКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА СО «СПАРТАКОМ» НЕ ПОСТУПАЛО

— Ваш контракт со «Спартаком» действует еще год. Вам уже предложили его продлить?

— Нет, еще никаких предложений не поступало.

— В Италии вас уже сватают в «Интер», «Рому», «Ювентус». Можете успокоить спартаковских болельщиков?

— Да. Итальянцы действительно много теперь пишут обо мне. Но пока это все беспочвенно. Сейчас я думаю только о «Спартаке» и буду счастлив продолжить работу здесь, играть в Лиге чемпионов.

— Какое выступление станет для вас успешным в Лиге чемпионов?

— Давайте сначала закончим чемпионат России, а потом уже подумаем про Лигу чемпионов.

— Согласны с такой тренерской характеристикой, которую вам дал Марко Трабукки: Массимо совмещает тактические знания Липпи и лидерские мотивационные умения Конте?

— Всегда старался что-то брать от каждого тренера. Пять лет работал с Антонио Конте, многому научился у Марчелло Липпи. Удача меня свела с Джованни Трапаттони. Я всегда старался взять что-то полезное от каждого тренера. Это началось с малых лет. Меня с самого детства всегда интересовала фигура наставника.

— Есть ли человек, которого вы можете назвать учителем в профессии?

— Наверное, мой первый тренер. В пять-семь лет он научил меня играть в футбол. Но перед тем как стать хорошим футболистом, ты должен стать хорошим человеком. Это закладывается с детства, с первых тренеров. Поэтому уже с детства, если хочешь добиться каких-то результатов, важно учиться таким моментам у своих первых наставников.

«МЕССИ ИЛИ РОНАЛДУ? ПАСТА ИЛИ БОРЩ?»

В завершение беседы мы провели для Массимо Карреры суперблиц, показывая в каждом вопросе по два фото и просив выбрать что-то одно или кого-то одного.

— Месси или Криштиану Роналду?

— Месси. Он более техничен. Аргентинец даже на ограниченном участке поля грамотно распоряжается мячом.

— Марчелло Мастрояни и Адриано Челентано?

— Челентано, конечно. Мне нравиться его музыка и песни.

— Паста и борщ?

— Конечно, паста, — в подтверждение своих слов Массимо едва не поцеловал фото.

— Андрей Шевченко или Олег Блохин?

— Назову Шевченко, потому что против него играл. Видел его на поле. Это великий игрок.

— Джанлуиджи Буффон или Дино Дзофф?

— Это серьезная «война». Оба. Это легенды.

— Джорджо Кьеллини или Фабио Каннаваро?

— Кьеллини. Я рад, что имел возможность его тренировать. Мы часто созваниваемся. Это два великих игрока, но я бы выбрал Кьеллини, потому что он носит майку «Ювентуса».