ЦСКА может завоевать в среду серебро чемпионата России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матчи предпоследнего тура чемпионата страны пройдут в один день. Чемпион России уже известен — им стал «Спартак», и в заключительных турах осталось распределить еврокубковые лицензии, определить команду, которая покинет премьер-лигу наряду с «Томью», и выявить двух участников переходных матчей с представителями Футбольной национальной лиги (ФНЛ), одним из которых стал красноярский «Енисей».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Спартак М Терек

«Спартак» в 19:30 мск сыграет против «Терека», который не расстается с надеждами на четвертую строчку. Предстоящий матч вновь будет праздничным для красно-белых — «Спартак» проведет первую домашнюю игру после оформления чемпионского титула, и в среду команде будет вручен чемпионский кубок. Клуб организует для болельщиков безопасный проход на поле «Открытие-Арены», где будет установлен подиум.

«Спартак», не имея уже турнирной мотивации, в оставшихся матчах решает локальные задачи. Команда может набрать 72 очка, что станет повторением лучшего результата в истории чемпионатов страны для турниров, состоявших из 30 туров. Сейчас у красно-белых 66 очков, и в случае двух побед «Спартак» повторит свое же достижение, датированное еще 1999 годом.

ЦСКА надеется на «Краснодар»

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Рубин ЦСКА

В борьбе за второе место и путевку в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов сошлись ЦСКА (56 очков) и «Зенит» (55). В среду в 19:30 мск армейцы сыграют в гостях с казанским «Рубином», а «Зенит» примет «Краснодар». «Рубин», одержав две победы подряд, казалось, сумеет скрасить концовку неудачного сезона, однако в предыдущем туре казанцы проиграли «Ростову» со счетом 2:4, с трудом избежав разгромного поражения. ЦСКА же свой матч провел еще в пятницу, не испытав проблем с тульским «Арсеналом» — 3:0. В 11 сыгранных весенних матчах армейцы уступили лишь раз — «Спартаку» (1:2).

Матч на «Казань-Арене» станет тестовым перед стартующем в июне розыгрышем Кубка конфедераций, несколько матчей которого пройдут на стадионе в столице Татарстана. На игре «Рубин» — ЦСКА ожидается порядка 25 тысяч любителей футбола, которые могут бесплатно пройти на арену при наличии паспорта болельщика, обязательного для всех желающих попасть на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Зенит Краснодар

«Зенит» сыграет с «Краснодаром», который в случае потери очков может расстаться с четвертым местом, дающим право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы. 27 ноября «Краснодар» на своем поле обыграл команду Мирчи Луческу (2:1), забив два гола в добавленное ко второму тайму время. Однако последние встречи кубанцы проводят неудачно, потеряв семь важных очков. В субботнем матче с «Уралом» «Краснодар» ушел от поражения во встрече с аутсайдером «Уралом» лишь на последних секундах игры.

«Зенит», в свою очередь, в субботу уверенно обыграл в гостях «Крылья Советов» (3:1). Команда из Санкт-Петербурга должна рассчитывать не только на себя, но и на осечки ЦСКА. При этом если ЦСКА выиграет в Казани, а «Зенит» не сможет обыграть «Краснодар», армейцы за тур до финиша чемпионата гарантируют себе второе место. При возможном равенстве очков ЦСКА будет иметь преимущество перед «Зенитом» по результатам личных встреч.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет на стадионе «Петровский», куда команда из Санкт-Петербурга возвращается для сохранения газона арены «Санкт-Петербург», где она сыграла матчи с «Уралом» (2:0) и «Тереком» (0:1). На новом стадионе проводятся мероприятия для улучшения газона в преддверии Кубка конфедераций, стартующего здесь 17 июня.

Борьба за четвертое место и спасение

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 19:30 -:- Анжи Ростов

«Краснодар» имеет 46 очков, на одно очко опережая «Терек» и «Ростов», которые по итогам тура могут выйти на четвертое место. Если «Терек» играет в гостях с чемпионом, то «Ростов» в Каспийске в 19:30 встречается с махачкалинским «Анжи». Ростовчане, как и ЦСКА со «Спартаком», потерпели весной лишь одно поражение, однако начали пропускать — в двух последних матчах ворота Никиты Медведева, который удерживал сухую серию 10 матчей, влетели три мяча.

«Анжи» еще не обезопасил себя от вылета — команда Александра Григоряна теоретически может даже закончить сезон на 15-м месте и покинуть премьер-лигу. В случае ничьей с «Ростовом» этого уже не случится, тогда как победа дагестанского клуба позволит ему избежать и переходных матчей.

«Анжи» набрал 30 очков — столько же имеет «Урал», опережающий махачкалинцев по количеству побед. 26 очков набрал «Оренбург», 25 — «Крылья Советов», 24 — «Арсенал». «Урал» в 17:30 мск сыграет на своем поле с «Локомотивом», которому уступил 2 мая в финале Кубка России (0:2), причем матч в Сочи завершился массовой дракой. Ее зачинщиком признан бразильский форвард «Локомотива» Ари, который в предыдущем матче с «Оренбургом» (4:0) отличился дважды. Однако бразилец в Екатеринбург не полетел — тренерский штаб Юрия Семина решил не рисковать и дать ему отдохнуть в матче, где сопернику победа необходима, чтобы гарантировать себе спасение.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 29, 17.05.2017, 15:00 -:- Томь Крылья Советов

Волжане в среду сыграют первыми — в 15:00 мск «Крылья Советов» проведут гостевую игру с «Томью», которая уже потеряла шансы остаться в элите. Весной самарцы победили лишь дважды, и оба раза — в гостях, взяв три очка в матчах с «Анжи» и «Уралом». В случае победы в Томске «Крылья» могут обезопасить себя от прямого вылета — если не сможет выиграть «Арсенал».

Туляки в 19:30 играют с «Амкаром», который уже не имеет никакой турнирной мотивации. Команда Гаджи Гаджиева весной выступает неудачно, безвыигрышная серия пермяков составляет уже девять матчей. «Оренбург» свой матч проведет в 17:30 мск — на своем поле с «Уфой», которая также не выдержала борьбу за еврокубки и, как и «Локомотив», имеет 39 очков и может спокойно доигрывать сезон. В случае, если «Арсенал» свою встречу проиграет, а «Крылья Советов» и «Оренбург» победят, «канониры» отправятся обратно в ФНЛ.

Матчи 30-го тура чемпионата России, которые окончательно расставят команды по итоговым местам, пройдут 21 мая — в одно время 15:00 мск.