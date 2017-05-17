«Зенит»: когда терять уже нечего

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САМАРСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Насколько подавлен был «Зенит» в последние месяц-полтора, видели все. На поле команда выходила, как говорят в таких случаях, с потухшим взором. А в раздевалку потом часто возвращалась с опущенными головами. Даже победы не поднимали сине-бело-голубым настроения. В команде прекрасно понимали: вымученные три очка, как с «Уралом» или «Томью», — не повод для радости, тем более что игры как не было, так и нет.

Однако из Самары «Зенит» вернулся несколько иным. Не сказать, что полностью вылечившимся от хандры и меланхолии, однако заметно повеселевшим.

Возможно, на команду столь благотворно подействовал первый тайм игры с «Крыльями», когда уже к восьмой минуте петербуржцы вели 2:0 и вообще играли явно с душой.

— Мы понимали, что отступать некуда, с таким настроем на поле и вышли, — пояснил во время открытой тренировки защитник Игорь Смольников. — Хорошо, что быстро забили. Игра сразу перевернулась.

Но при этом Смольников напомнил, что во втором тайме игра «Зенита» выглядела не так уж здорово.

И тем не менее признаки выздоровления проглядываются. На тренировке разве что Олег Шатов не выглядел человеком, которому стало легче. И его можно понять — в Самару он не ездил из-за дисквалификации, а в понедельник не обнаружил своей фамилии среди тех, кто вызван Станиславом Черчесовым для подготовки к Кубку конфедераций.

Тем не менее Шатов одним из первых вышел на поле в Удельной. Лично расшнуровал сетку с мячами и очень сосредоточенно попытался попасть двумя из них сначала в боковую часть ворот, а затем в узкую калиточку между полями.

Что касается другого не вызванного Черчесовым зенитовца — Александра Кокорина, — то он практически сразу вместе со всеми отправился работать в общей группе.

СТАРЫЙ ДРУГ «ПЕТРОВСКИЙ»

Новость о переносе игры с «Краснодаром» на «Петровский», кажется, тоже добавила команде радости. Напомним, провести встречу на арене «Санкт-Петербург» не позволил газон, а для футболистов качество поля играет огромную роль. «Всем будет только лучше», — сказал Игорь Смольников.

Кто знает, быть может, стены родного «Петровича» вдохнут силы в сине-бело-голубых. Когда как не сейчас нужна поддержка любимого стадиона?

ФАКТОР ЛУЧЕСКУ

А вот главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выглядел на тренировке довольно грустным, не совсем похожим на самого себя. То есть примерно таким же, как после поражения от «Терека» на арене «Санкт-Петербург». Напомним, что тогда Луческу впервые признал, что это не самый удачный год в его карьере и даже извинился перед болельщиками. А еще дал понять, что разговор с руководством клуба относительно его будущего состоится по окончании сезона вне зависимости от занятого «Зенитом» места.

Что ж, судя по всему, нельзя исключать, что Луческу и его помощники свою дальнейшую судьбу уже знают. Исключение, правда, могут составить свой, питерский тренер вратарей Михаил Бирюков и недавно принятый на работу Анатолий Тимощук. Тем более что срок его контракта с «Зенитом» не совпадает с тем, что прописано в соглашении Луческу.

К слову, если сведения о смене тренера просочились в команду, то не исключено, что этот факт тоже повлиял на ее настроение перед «Краснодаром».

КТО ЛИШНИЙ?

Другое дело, что если летом Луческу уйдет, то новый тренер, а может быть, и сам клуб, наверняка, захотят несколько разгрузить основной состав. На данный момент даже без учета Виктора Файзулина в команде числятся 26 игроков. Из них сразу 7 футболистов пришли при Луческу: Жулиану, Мак и Новосельцев — летом 2016-го года, Молло, Цаллагов, Эрнани, Лунев, Иванович — в ходе последнего зимнего трансферного окна.

Приглашение новичков — процесс непростой. В одних случаях на приобретении или продаже футболиста может настаивать клуб. Более того, и решение принимать самостоятельно исходя из интересов бизнеса. В других новички появляются по инициативе главного тренера. В случае с «набором» Луческу речь, создается ощущение, идет о второй категории. Разве что Ивановича и Лунева, клуб, похоже, вел и приглашал самостоятельно. В итоге эти двое наверняка и останутся вне зависимости от того, произойдет в «Зените» смена главного тренера или нет.

То же самое можно предположить и в отношении Жулиану. Его уровень сомнений не вызывает. А вот будущее Мака, Молло, Новосельцева и в какой-то степени Цаллагова может оказаться под вопросом.

Впрочем, очень многое зависит от того, какое место займет «Зенит» в нынешнем чемпионате. Второе — лигочемпионское или вновь третье, лигоевропейское.