Побьет ли «Спартак» результат «Зенита»

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1 гол забили футболисты «Анжи» в шести последних матчах против «Ростова» (+0=3−3, мячи 1−5). А переиграть желто-синих махачкалинцы не могут и вовсе с 2011 года (+0=5−3, мячи 4−8).

2 футболиста ЦСКА оформляли первые дубли в чемпионате раньше, чем Федор Чалов, который забил два гола «Арсеналу» в 19 лет и 32 дня. Алан Дзагоев дважды огорчил «Зенит» в 18 лет и 96 дней, а Жо наколотил четыре «Шиннику» через шесть дней после 19-летия.

3 матча составляет беспроигрышная серия «Краснодара» в противостоянии с «Зенитом» (+2=1−0, мячи 4−1). Интересно, что в восьми первых встречах питерцы не уступили ни разу, позволив «быкам» набрать лишь два очка (+6=2−0, мячи 20−4).

3 очка удалось добыть «Тереку» в девяти поездках в гости к «Спартаку» (+0=3−6, мячи 4−17). Две встречи завершились со счетом 0:0, а в сентябре 2014-го Хосе Хурадо спас красно-белых от поражения на 90+1-й минуте.

4 победы в четырех последних турах одержал «Терек» (мячи 9−3) и вплотную приблизился к клубному рекорду победной серии сезона-2012/13 (+5=0−0, мячи 10−3). Нападающий грозненцев Аблай Мбенг, трижды забивавший «Спартаку» в 2015 году, отличился в каждом из выигранных матчей.

5 футболистов премьер-лиги могут в ближайшее время пополнить список игроков, забивших в высшем дивизионе 50 мячей. На счету Сергея Корниленко и Ари по 49 голов, у Алана Дзагоева и Федора Смолова — по 48, у Александра Кокорина — 47.

6 очков потерял «Зенит» в 12 матчах на стадионе «Петровский» (+9=3−0, мячи 26−9). При этом на арене «Санкт-Петербург» в двух встречах сине-бело-голубые набрали лишь один балл из шести возможных.

7 лет «Крылья Советов» не могут победить в Томске в рамках премьер-лиги и первого дивизиона (+0=3−2, мячи 3−7). Последняя победа самарцев на стадионе «Труд» датирована мартом 2009 года, когда единственный гол записал на свой счет Евгений Савин.

9 матчей составляет безвыигрышная серия «Амкара» (+0=4−5, мячи 7−14). В весенней части первенства пермяки одержали всего одну победу, одолев дома «Зенит» (1:0).

10 пенальти подряд реализовано в чемпионате России. Последним, кто не сумел отличиться с 11-метровой отметки, остается уфимец Иван Пауревич, проигравший 21 апреля дуэль голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву.

13 побед в 14 встречах на «Открытие Арене» одержал «Спартак» (+13=0−1, мячи 23−6). При удачном исходе противостояния с «Тереком» красно-белые станут первым клубом, которому удалось потерять очки на своем поле лишь раз за чемпионат.

14 голов забил «Зенит» в домашних матчах против «Краснодара» (+4=0−1, мячи 14−3). При этом сине-бело-голубые три раза победили с крупным счетом (5:0, 4:1 и 4:0) и однажды довольствовались единственным решающим мячом.

31 результативную передачу сделал за три последних сезона полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев. Любопытно, за это время белорус забил только один гол — «Кубани» в августе 2014 года.

43 гола забил гарантировавший себе первое место «Спартак» в 28 турах премьер-лиги-2016/17. Если подопечные Массимо Карреры в оставшихся двух турах не сумеют отличиться, то станут самым малорезультативным чемпионом страны. Футболисты «Локомотива"-2002 и «Рубина"-2008 отличились по 44 раза.

347-й матч в чемпионатах России может провести сегодня Александр Самедов. Если хавбек «Спартака» появится на поле «Открытие Арены», то обойдет по играм легенду красно-белых Андрея Тихонова.

367 минут «Рубин» не может забить Игорю Акинфееву в рамках чемпионата России. После того как Гекдениз Карадениз принес казанцам победу в августе 2014 года (2:1), армейцы одержали три сухие победы при одной нулевой ничьей (мячи 5−0).