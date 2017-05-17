«Терек» намерен удержать Олега Иванова

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Нынешний сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) может стать одним из самых успешных в истории «Терека». Грозненцы имеют неплохие шансы на попадание в Лигу Европы, но для этого подопечным Рашида Рахимова необходимо максимально сосредоточиться на концовке чемпионата. Однако руководство клуба беспокоит не только нужный результат, но и предстоящее продление контракта с лидером команды Олегом Ивановым.

Договор 30-летнего полузащитника с грозненцами истекает уже летом, при этом на опытного футболиста есть немалый спрос на трансферном рынке. В частности, в своих рядах Иванова хотели бы видеть представители столичного «Динамо». По информации «Известий», москвичи хотят усилиться перед возвращением в Премьер-лигу. И вариант с опытным, но при этом не слишком возрастным полузащитником кажется руководству клуба идеальным.

— «Динамо» очень заинтересовано в переходе Иванова, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — К тому же есть возможность заполучить игрока бесплатно. Представители бело-голубых уже начали переговоры с футболистом, но никаких договоренностей между ними пока нет.

Источник «Известий» в грозненском клубе сообщил, что руководство «Терека» намерено приложить максимум усилий, чтобы сохранить Иванова в составе команды.

— Олег — многолетний лидер «Терека». Тренерский штаб, партнеры по команде и руководство клуба его очень уважают и крайне заинтересованы в пролонгации истекающего соглашения, — отметил собеседник «Известий». — Грозненцы уже объявили Иванову, что не хотят его отпускать‚ и намерены найти компромисс в переговорах по новому контракту. На данный момент именно вариант с продолжением карьеры в «Тереке» является для Иванова наиболее вероятным.

Ранее российский полузащитник в интервью «Известиям» также заявлял, что заинтересован в продлении контракта с грозненским клубом. Вице-президент и генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров не стал комментировать ситуацию вокруг будущего футболиста.

Олег Иванов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он начал выступать в 2004 году, однако принял участие всего в двух матчах. В период с 2005 по 2011 год футболист сменил четыре клуба — «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ростов». В начале 2012-го Иванов перешел в «Терек» и быстро стал ведущим игроком грозненского коллектива.

Свой первый вызов в сборную России Иванов получил в 2008 году и в составе национальной команды отправился на чемпионат Европы — 2008, который проходил в Австрии и Швейцарии. Однако тогда он так и не принял участия ни в одном матче. Дебютировал в национальной команде Иванов лишь в июне 2015 года — в товарищеской игре против Белоруссии. В 2016 году он был вызван в состав сборной на чемпионат Европы во Франции, но снова так и не вышел на поле. Всего в футболке национальной команды Иванов принял участие в пяти играх сборной.

За грозненский «Терек» Олег Иванов успел отыграть более 150 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 28 голевых передач. На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость футболиста в €3,5 млн.