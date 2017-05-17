Еврокубковая гонка в РФПЛ подошла к финалу
ЦСКА и «Зенит» решат, кто отправится в Лигу чемпионов, а «Краснодар», «Терек» и «Ростов» поборются за Лигу Европы.
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В нынешнем сезоне «Спартак» на финишной прямой лишил российский чемпионат интриги в борьбе за чемпионство.
ЦСКА и «Зенит» также обеспечили себе призовые места и, соответственно, выступление в еврокубках в будущем сезоне. Однако остается непонятным, какой из этих клубов отправится в квалификацию самого престижного клубного турнира Старого Света, а кому придется довольствоваться Лигой Европы: петербуржцы отстают от армейцев лишь на одно очко.
Не менее ожесточенная борьба развязалась и за четвертое место в чемпионате, которое также дает право выступить в Лиге Европы. Пока заветную четверку замыкает «Краснодар», но всего в одном очке от него расположились «Терек» и «Ростов».
Исходя из этого‚ можно спрогнозировать, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в предстоящем туре будет иметь решающее значение для обеих команд. Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин считает шансы коллективов равными и ожидает зрелищного футбола в их исполнении.
— У «Зенита» в грядущем матче будет преимущество своего поля, — сказал «Известиям» Евгений Алдонин. —
— У петербуржцев явно есть определенные проблемы внутри команды, но и «Краснодар» последнее время не блещет, — заявил прославленный футболист. — Игра должна получиться достаточно равной и закончиться либо ничьей, либо победой «Зенита» с перевесом в один мяч. Но если говорить о погоне за ЦСКА, то тут шансов у
Главный конкурент «Зенита» — ЦСКА — в 28-м туре сыграет с казанским «Рубином». Клуб из Татарстана сейчас находится далеко не в лучшем своем состоянии, но выезды в Казань всегда были сложными для армейцев. В последнем туре ЦСКА предстоит сыграть дома с «Анжи», а «Зенит» отправится в гости к «Локомотиву».
— Я бы не сказал, что у ЦСКА легкий календарь, — отметил Евгений Алдонин. — Выезды в Казань традиционно непростые для
В случае осечки «Краснодара» в игре с «Зенитом» отличные шансы выйти на четвертое место получит «Терек», который при равенстве очков обгоняет и «Ростов», и «Краснодар». Однако для попадания в еврокубковую зону грозненцам нужно обыгрывать и новоявленного чемпиона — «Спартак».
— «Тереку» будет непросто остановить «Спартак», — считает Евгений Алдонин. —
Дмитрий Булыкин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что «Терек» готов к Лиге Европы.
— У грозненцев очень хорошая команда. И, думаю, они уже готовы к выступлениям в еврокубках. Правда, по сравнению с первой частью сезона команда немного сдала. Но шансы у «Терека» большие, а то, что им предстоит играть против «Спартака», только еще сильнее заведет грозненцев. Там все ребята — бойцы, и они захотят доказать, что способны играть на равных с чемпионом страны. Думаю, подопечные Рахимова способны сыграть на ничью, но тут многое будет зависеть от настроя
Напомним, матчи «Зенит» — «Краснодар», «Рубин» — ЦСКА и «Спартак» — «Терек» состоятся 17 мая и начнутся в 19:30 по московскому времени.
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