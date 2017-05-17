Еврокубковая гонка в РФПЛ подошла к финалу

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В нынешнем сезоне «Спартак» на финишной прямой лишил российский чемпионат интриги в борьбе за чемпионство. Красно-белые обеспечили себе золотые медали национального первенства за три тура до окончания турнира и доигрывают оставшиеся матчи уже в ранге триумфаторов. Однако интриг в РФПЛ хватает и без чемпионской гонки. На сегодня среди команд верхней части таблицы все свои задачи на сезон решил только «Спартак», заполучивший с первым местом и путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

ЦСКА и «Зенит» также обеспечили себе призовые места и, соответственно, выступление в еврокубках в будущем сезоне. Однако остается непонятным, какой из этих клубов отправится в квалификацию самого престижного клубного турнира Старого Света, а кому придется довольствоваться Лигой Европы: петербуржцы отстают от армейцев лишь на одно очко.

Не менее ожесточенная борьба развязалась и за четвертое место в чемпионате, которое также дает право выступить в Лиге Европы. Пока заветную четверку замыкает «Краснодар», но всего в одном очке от него расположились «Терек» и «Ростов».

Исходя из этого‚ можно спрогнозировать, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» в предстоящем туре будет иметь решающее значение для обеих команд. Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин считает шансы коллективов равными и ожидает зрелищного футбола в их исполнении.

— У «Зенита» в грядущем матче будет преимущество своего поля, — сказал «Известиям» Евгений Алдонин. — Кто-кто, а «Краснодар» точно даст бой петербуржцам. Уверен, болельщиков ждет интересный матч, ведь обе команды пропагандируют атакующий футбол. Думаю, решающим фактором может стать один конкретный эпизод и мастерство отдельных футболистов.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Известиями» предположил, что у «Зенита» шансов на успех чуть больше, чем у «горожан».

— У петербуржцев явно есть определенные проблемы внутри команды, но и «Краснодар» последнее время не блещет, — заявил прославленный футболист. — Игра должна получиться достаточно равной и закончиться либо ничьей, либо победой «Зенита» с перевесом в один мяч. Но если говорить о погоне за ЦСКА, то тут шансов у сине-бело-голубых практически нет. «Зениту» давно пора понять, что многое решает не звездный состав и количество денег, а микроклимат в команде и взаимопонимание между футболистами и тренером, который является авторитетом для игроков.

Главный конкурент «Зенита» — ЦСКА — в 28-м туре сыграет с казанским «Рубином». Клуб из Татарстана сейчас находится далеко не в лучшем своем состоянии, но выезды в Казань всегда были сложными для армейцев. В последнем туре ЦСКА предстоит сыграть дома с «Анжи», а «Зенит» отправится в гости к «Локомотиву».

— Я бы не сказал, что у ЦСКА легкий календарь, — отметил Евгений Алдонин. — Выезды в Казань традиционно непростые для красно-синих. Достаточно вспомнить прошлогодний матч армейцев с «Рубином», в котором решалась судьба золотых медалей. Если бы не мастерство Игоря Акинфеева, в той игре они могли бы и упустить первое место. Думаю, и в этот раз будет непросто, несмотря на все проблемы казанцев.

В случае осечки «Краснодара» в игре с «Зенитом» отличные шансы выйти на четвертое место получит «Терек», который при равенстве очков обгоняет и «Ростов», и «Краснодар». Однако для попадания в еврокубковую зону грозненцам нужно обыгрывать и новоявленного чемпиона — «Спартак». Красно-белые уже лишены всякой турнирной мотивации, но именно в предстоящем матче им вручат кубок РФПЛ, а получать трофей после поражения — не слишком приятная перспектива.

— «Тереку» будет непросто остановить «Спартак», — считает Евгений Алдонин. — Красно-белые несутся на победном кураже и хотят обыгрывать всех. Тем не менее шансы у грозненцев есть, посмотрим‚ какой накал борьбы они смогут навязать. Вообще у Рашида Рахимова (главный тренер «Терека» — «Известия») получилась очень симпатичная команда, но, на мой взгляд, у «Краснодара» или «Ростова» больше шансов замкнуть четверку.

Дмитрий Булыкин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что «Терек» готов к Лиге Европы.

— У грозненцев очень хорошая команда. И, думаю, они уже готовы к выступлениям в еврокубках. Правда, по сравнению с первой частью сезона команда немного сдала. Но шансы у «Терека» большие, а то, что им предстоит играть против «Спартака», только еще сильнее заведет грозненцев. Там все ребята — бойцы, и они захотят доказать, что способны играть на равных с чемпионом страны. Думаю, подопечные Рахимова способны сыграть на ничью, но тут многое будет зависеть от настроя красно-белых.

Напомним, матчи «Зенит» — «Краснодар», «Рубин» — ЦСКА и «Спартак» — «Терек» состоятся 17 мая и начнутся в 19:30 по московскому времени.