Футболист «Локомотива» Ари не полетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

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«Ари работает в общей группе, однако не полетел в Екатеринбург по решению тренерского штаба. Ари в Москве готовится к матчу с «Зенитом», — сказал Бодров.

Сам Ари в интервью изданию «Советский спорт» заявил, что у него немного болит нога и это могло стать причиной, по которой футболисту дали отдохнуть. Также он отметил, что, возможно, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не взял его в Екатеринбург, потому что не хочет, чтобы на поле возникали какие-то конфликты.

Ранее в финальном матче Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2), состоявшемся 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской — Ари и Джефферсон Фарфан.

После игры уральские футболисты нелицеприятно высказывались в адрес бразильца, нападающий «Урала» Роман Павлюченко публично оскорбил Ари, а Манучарян в своем «Инстаграме» выложил фотографию с изображением Ари и подписью «До встречи». По итогам встречи Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей каждого.

«Локомотив» прибыл в Екатеринбург в 22:00 мск. Матч 29-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится в среду и начнется в 17:30 мск.