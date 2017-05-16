Все билеты на матч 29-го тура ЧР по футболу «Рубин» — ЦСКА реализованы
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Все билеты на матч 29-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским ЦСКА реализованы, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.
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Встреча состоится 17 мая на «Казань Арене» и начнется в 19:30 мск. Матч станет тестовым для стадиона, на котором летом 2017 года пройдут игры Кубка конфедераций. Вход на игру будет свободным при наличии паспорта болельщика (Fan ID).
ЦСКА за два тура до конца чемпионата c 56 очками идет на втором месте в таблице, опережая на один балл петербургский «Зенит». «Рубин» с 35 очками занимает девятую строчку.
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