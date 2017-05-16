Валерий Масалитин: Не факт, что Чалов проиграет конкуренцию Мусе

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ВАГНЕР ЛАВ, ДУМБЬЯ, ОЛИЧ…

— Как восприняли информацию о том, что летом ЦСКА может арендовать у «Лестера» Мусу?

— Я не удивлен. Это в духе ЦСКА. Армейцы уже не раз возвращали Вагнера Лав, была история с Думбья. Логика просматривается. Зачем искать новых нападающих, идти на риск, когда можно взять проверенных форвардов? Мусе не потребуется время на адаптацию, он ко всему в России готов.

— В общем, вы положительно относитесь к такому повороту событий?

— Нормально. А там, глядишь, не за горами и возвращение Думбья (смеется).

— Почему у Мусы не получилось в Англии?

— Парень то он, конечно, скоростной. Но эти качества тоже нужно правильно использовать. В ЦСКА он приходил таким неумехой, потом его здесь многому научили. А в «Лестере» против него сыграли обстоятельства. Он шел к одному тренеру, команда повалилась, наверное, начались какие-то брожения в коллективе. Потом Раньери сменил Шекспир… Муса не вписался в новую команду. Может быть, требования поменялись.

— То есть, дело только в смене тренера?

— Нет. Давайте вообще посмотрим, кто из нападающих ЦСКА потом где-то заиграл на хорошем уровне за рубежом? Можете мне назвать?

— Олич дорос до «Баварии».

— К Оличу вопросов нет. Но он сам по себе был трудяга. Пахал, пахал, пахал. Давил, прессинговал, был близок к немецкому футболу. Психологически себя готовил к переезду в Германию.

— Если сейчас Промес уедет в Англию, тоже там потеряется?

— Кто его знает. Он все-таки голландец, европеец. Хотя я не исключаю, что провалится там. Сколько людей от нас уезжали — никто себя особо ничем не проявил.

— Может быть, после чемпионата России просто оказываются не готовы к совершенно другим скоростям, не успевают принимать решения на поле?

— Дело даже, наверное, не в скоростях, сколько в психологии. Здесь ты царь и бог, у тебя нет конкуренции. А там нужно выкладываться на 100 процентов. Причем все время! А тот же Муса здесь много забивал, стал незаменимым. А потом начал, может быть, себя беречь. Там не добежал, тут недоборолся. Постоянной конкуренции-то нет… А в Англии необходимо биться за место в составе каждый день. И можно говорить не только о Мусе, но, например, и о Вагнере, Думбья и так далее.

ОЛАНАРЕ КУПИЛИ ОТ БЕЗВЫХОДНОСТИ

— Допустим, летом Муса возвращается в ЦСКА. Вам будет обидно, если молодой, талантливый Чалов вновь сядет на лавку?

— А почему вы так уверены, что Муса вытеснит Чалова? Не факт, что это произойдет. Еще посмотрим, в каком состоянии вернется африканец. Может быть, совсем разобранным. А Чалов сейчас на ходу, мотивирован, рвет и мечет. Понятно, что Муса опытнее, но, на мой взгляд, нужно делать ставку на своих воспитанников. По мастерству Чалов уступает пока Мусе, но это все дело наживное.

— Только результат ЦСКА нужен здесь и сейчас. Если команда попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов, наверняка ставка будет сделана именно на Мусу?

— Наверное, вы правы. Это я понимаю. Однако Муса — это не Вагнер и не Думбья. Вот те вдвоем могли многих разрывать. А я еще посмотрю, как Муса после года простоя будет биться против защитников-дуболомов. Еще, может, ни от кого и не убежит. Так что пока рано идеализировать Ахмеда.

— Дуэт впереди Чалов — Муса жизнеспособен?

— Да, конечно! В ЦСКА хорошая средняя линия, которая может снабжать их пасами.

— Допускаете, что Мусу могут использовать и на фланге?

— Сложно сказать.

— Будь у вас в распоряжении Муса, Витинью, Чалов, Оланаре какой дуэт форвардов ставили бы в состав?

— Оланаре, на мой взгляд, купили от безвыходности. Его взяли уже на флажке, серьезно рискуя. Игрок пропустил восемь месяцев. В ЦСКА тогда подумали: а вдруг прокатит, наберет еще форму. Жизнь показала — не прокатило, он пока вообще ничем не помог.

— А Витинью?

— Парень возмужал, где-то «выстреливает». Но ему, если не ошибаюсь, в свое время прочили будущее Неймара. И где сейчас Неймар, и где Витинью? Вот и все… Я уже где-то говорил, что пока Витинью ни одной серьезной игры не вытащил! Ни одной!

— То есть вы призываете и дальше доверять Чалову?

— Нужно воспитывать своих футболистов, доводить их до определенного уровня. Отдать его в аренду? Зачем? Там парень может сникнуть. Лучше его оставить в клубе и дальше доверять. Глядишь — вырастет в серьезного мастера. Тогда ребята в школе ЦСКА посмотрят на Федора и подумают, что реально пробиться в состав даже при наличии легионеров. Это станет для них хорошим примером.