И снова здравствуй, «Петрович»!
Возвращение «Зенита» на старенький стадион «Петровский» — сотый акт марлезонского балета, но и вынужденная мудрость, однако. При этом и в следующем сезоне, судя по всему, самой востребованной в Петербурге окажется не новенькая арена, а древняя 92-летняя.
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Видимо, что-то случилось...
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МИЛЛИОНЫ — В ЗЕМЛЮ
«Зенит» спасли от третьего подряд мучения: клубу хватило и двух замесов салата из земли и травы на Крестовском. Футбол тоже спасли, потому что «Урал» и «Терек» рыли бы в Петербурге окопы, плохие почвы им даже на руку. А «Краснодар», есть надежда, сыграет во
Укладке нового рулонного поля предпочли более рискованный вариант: газон останется этот же, но его
Нитки внедрят сначала в незаметном месте,
Да, новые миллионы — в землю. Но если в матче открытия Кубка конфедераций, который посмотрят в России
А позор в ситуации со стадионом — это, например, стиль общения главного строителя стадиона с теми, кто ни в чем не виноват. «Поле к матчу с “Краснодаром” готово». Да, если матч проводить не на нем. «Не видел Алексея Борисовича [Миллера] в бутсах и на газоне». И правильно, по своей воле туда никто даже на утреннюю пробежку сейчас не выйдет.
Решение перенести последний петербургский футбол клубного сезона на «Петровский» — большая мудрость. Жаль, что редкая.
УГЛОВАТО — ЭТО
Стадион «Петровский», кстати, должны были все забыть: возникал вопрос, кто же и ради чего станет за год до чемпионата мира ее поддерживать в порядке. В схеме проведения ЧМ эта арена — тренировочная, поэтому до турнира никакой реконструкции и реновации у нее и не могло быть. Но вдруг подскочила в шансах вероятность, что «Петровский» будет в следующем сезоне загружен в два раза больше, каждый тур.
Очевидно, с полем нового стадиона сейчас сделают или уже делают
Туда же руководство
Но если подумать, стадион «Петровский» — тоже не в Ленинградской области, он в городе федерального значения
А «Зенит» с «Краснодаром», может быть, начнут самый интенсивный период в 92-летней истории старичка «Петровского», с которым аккуратно попрощались чуть больше месяца назад. Получается,
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