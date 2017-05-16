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16 мая 2017, 20:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Быстров: «Краснодар» не предлагал мне продлить контракт

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал про травму, из-за которой он не выходил на поле в последних матчах, а также поделился мыслями о своём будущем.

Контракт экс-футболиста сборной России с «быками» истекает по окончании сезона.

«У меня травма, восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с «Зенитом» не сыграю. Похоже, сезон для меня завершён. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.

После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли «Краснодар» продлить соглашение? Нет. «Тосно»? Я ни с кем не контактировал, всё, что обо мне писали, — неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, «Тосно» на меня не выходил.

Не думаю ли о завершении карьеры? Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье. Поживём — увидим. Предложения есть.

Мне было комфортно в Краснодаре. Здесь я провёл отличное время: прекрасный город, великолепная погода, море рядом, — сказал 33-летний полузащитник в интервью «Спорту день за днём».

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