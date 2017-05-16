Быстров: «Краснодар» не предлагал мне продлить контракт

Контракт экс-футболиста сборной России с «быками» истекает по окончании сезона.

«У меня травма, восстанавливаюсь. Чувствую себя лучше, в Питер прилечу, но, скорее всего, с «Зенитом» не сыграю. Похоже, сезон для меня завершён. Сейчас важно долечиться, рисковать смысла нет.

После окончания чемпионата ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли «Краснодар» продлить соглашение? Нет. «Тосно»? Я ни с кем не контактировал, всё, что обо мне писали, — неправда. Конечно, играть дома было бы здорово, но, повторюсь, «Тосно» на меня не выходил.

Не думаю ли о завершении карьеры? Мне не так много лет, чтобы заканчивать карьеру. Мотивация есть. Главное — здоровье. Поживём — увидим. Предложения есть.

Мне было комфортно в Краснодаре. Здесь я провёл отличное время: прекрасный город, великолепная погода, море рядом, — сказал 33-летний полузащитник в интервью «Спорту день за днём».