Ари: К «Уралу» в гости не поеду, на всякий случай
Нападающий «Локомотива» рассказал, почему не едет на матч с «Уралом», что он говорил на КДК, и что команда подарила Юрию Семину на юбилей.
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«ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЛОКО»
— Впереди матч с «Уралом». Готовы играть после того, что случилось в финале Кубка?
— Я не сыграю, так как не еду с «Локомотивом» на матч.
— Но после Кубка Юрий Семин говорил, что обязательно сыграете, еще и гол забьете. Что изменилось?
— Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки. К тому же у нас последний матч с «Зенитом», нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, еще и поэтому мне дали отдых.
— В Екатеринбурге готовы были сыграть?
— Да, готов играть в каждом матче, стараюсь делать все возможное, чтобы быть в форме. Для меня это важно. В последних встречах хочу показать, на что способен. Надеюсь, «Локомотив» это оценит и захочет подписать со мной полноценный контракт.
— Семин уже сказал, что вас нужно оставлять в команде.
— Важно, чтобы клубы договорились. Я пока не в курсе, идут ли переговоры. Но очень хочу остаться в «Локомотиве».
«НЕХОРОШО ПОЛУЧИЛОСЬ»
— Вы были на заседании КДК? Помирились с игроками «Урала»?
— Да, приходил. Извинился перед игроком, которому от меня досталось. Сожалею, что всю эту некрасивую сцену видели болельщики. Ни разу за карьеру такого себе не позволял. Футболисты являются примером для многих детей. Я уже говорил в интервью и повторил то же самое на КДК — всего лишь пытался защитить одноклубников. Но получилось некрасиво.
— Шесть матчей дисквалификации в Кубке — наказание стало неожиданным?
— Впервые получаю такую длительную дисквалификацию. Не ожидал подобного решения. Думаю, наказание на
— Сколько дней отмечали победу в Кубке?
— Сколько? Да я и в отпуске продолжу отмечать! Это же мой первый трофей в России!
«ПО ГОЛАМ МОГ БЫ ОБОЙТИ ПРОМЕСА»
— 11 матчей и 6 голов — это круто? Или могли бы забить больше?
— Если учитывать, как непросто складывались дела в первой части сезона в «Краснодаре», то шесть голов за «Локомотив» — очень хорошо. Играл бы тут со старта чемпионата, забил бы намного больше. Например, обошел бы Промеса с Дзюбой.
— Каково было играть с легендой «Локо» Дмитрием Лоськовым?
— Это большая честь! Лоськов — опытный и титулованный футболист. Я видел, как он играл раньше, знаю, как важен был для клуба. В том матче все поняли: Лоськов до сих пор не растерял мастерства. Пока он был на поле, доказал, что
— После матча вы сказали, что хотите взять у Лоськова автограф. Взяли?
— Тогда шутил! Но
— Семину
— Конечно — Кубок России! Получилось, поздравили заранее, зато подарок
— У вас с Фернандешем и Миранчуком наладилось игровое взаимопонимание. За счет чего так быстро сыгрались?
— Когда пришел, меня все так тепло приняли, что почувствовал себя как дома с первого дня. Было ощущение, что знаю парней уже давно. И взаимопонимание в игре — отражение нашей дружбы за пределами поля. Мы как семья, уважаем друг друга, помогаем во всем.
— Недавнее поражение «Локомотива от ЦСКА удивило. Что произошло?
— Не могу сказать, что
— Как вы обжились в Москве после Краснодара?
— Очень хорошо! У меня дом рядом с базой «Локомотива», тут тихо и спокойно. Пока что живу один, развелся примерно год назад. А дочка живет в Москве. Так что могу навещать ее в любое время. Чувствую себя очень счастливым, быстро адаптировался в новой команде, постоянно играю, дочка живет совсем рядом, да еще и важный трофей завоевал.
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