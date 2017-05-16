Каррера: Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал первоапрельскую шутку агента Дмитрия Селюка о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может стать игроком
красно-белых.
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«Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в “Спартак”. Это трансферный слух, который не имеет значения», — сказал Каррера в интервью ITASportPress.
В нынешнем сезоне Яя Туре принял участие всего в 23 официальных матчах за «Манчестер Сити» и забил четыре гола. Контракт ивуарийского футболиста с «горожанами» истекает по окончании сезона.
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