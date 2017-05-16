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16 мая 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера: Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал первоапрельскую шутку агента Дмитрия Селюка о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре может стать игроком красно-белых.

Главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> прокомментировал первоапрельскую шутку агента Дмитрия <span class=error>Селюка</span> о том что полузащитник Манчестер Сити Яя Туре может стать игроком <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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«Ничего не слышал о том, что Туре перейдёт в “Спартак”. Это трансферный слух, который не имеет значения», — сказал Каррера в интервью ITASportPress.

В нынешнем сезоне Яя Туре принял участие всего в 23 официальных матчах за «Манчестер Сити» и забил четыре гола. Контракт ивуарийского футболиста с «горожанами» истекает по окончании сезона.

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