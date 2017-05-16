«Монако» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету
Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
По информации Tuttomercatoweb, интерес к португальскому игроку проявляет «Монако».
По данным источника, «Зенит» сделал Нету предложение по поводу продления контракта, но переговоры с монегасками могут изменить планы петербургского клуба.
Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В составе
Летом 2015 года «Зенит» продлил контракт с 28-летним Нету до конца сезона-2018/19.
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