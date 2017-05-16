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16 мая 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Монако» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Зенита» Луиш Нету может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации Tuttomercatoweb, интерес к португальскому игроку проявляет «Монако».

По данным источника, «Зенит» сделал Нету предложение по поводу продления контракта, но переговоры с монегасками могут изменить планы петербургского клуба.

Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В составе сине-бело-голубых португалец провёл почти 150 матчей и становился чемпионом России.

Летом 2015 года «Зенит» продлил контракт с 28-летним Нету до конца сезона-2018/19.

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