«Монако» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету

По информации Tuttomercatoweb, интерес к португальскому игроку проявляет «Монако».

По данным источника, «Зенит» сделал Нету предложение по поводу продления контракта, но переговоры с монегасками могут изменить планы петербургского клуба.

Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году. В составе сине-бело-голубых португалец провёл почти 150 матчей и становился чемпионом России.

Летом 2015 года «Зенит» продлил контракт с 28-летним Нету до конца сезона-2018/19.