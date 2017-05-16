РФС запретил «Амкару» регистрировать новых игроков

Запрет был наложен по заявлению бывшего игрока «Амкара» Игоря Пикущака о невыплате клубом задолженности по трудовому договору. Однако данное решение может быть отменено в случае исполнения клубом обязательств.

«Амкар» занимает десятое место в чемпионате России с 34 очками.