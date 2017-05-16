РФС запретил «Амкару» регистрировать новых игроков
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запретил пермскому «Амкару» регистрацию новых игроков. Об этом сообщает
пресс-служба РФС.
Запрет был наложен по заявлению бывшего игрока «Амкара» Игоря Пикущака о невыплате клубом задолженности по трудовому договору. Однако данное решение может быть отменено в случае исполнения клубом обязательств.
«Амкар» занимает десятое место в чемпионате России с 34 очками.
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