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16 мая 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Петраков договорился о продлении контракта с «Томью»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков сообщил, что на встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным договорился о продлении контракта с клубом.

«Томь» за два тура до конца сезона лишилась шансов на сохранение места в РФПЛ.

«У нас с руководством «Томи» прошла встреча, и прошла она положительно. Губернатор поздравил меня с днём рождения, поговорили о ситуации в клубе. Сергей Анатольевич занимается нашим вопросом, знает наши проблемы и старается их решить. Сейчас проходит транш, и выплаты будут. Понятно, что не всё сразу и трудности будут, но всё решается.

Я пообещал, что останусь. Во мне заинтересованы здесь, и я тоже заинтересован в том, чтобы остаться в «Томи». Плюс мне было поручено выполнять не только обязанности главного тренера, но и внимательнее относиться к футбольной школе. Я так понял, что теперь мне нужно больше общаться с тренерами и директорами школ, курировать молодёжный футбол. Сейчас не было возможности заниматься контрактом, но после моего возвращения в Томск обязательно всё подпишем. На словах договорились обо всём, — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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