ФК «Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»

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Игра состоится 17 мая на стадионе «Открытие-Арена». «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).

«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России», — сказал Измайлов.

«Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», — добавил собеседник ТАСС.