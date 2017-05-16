Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29762437/
16 мая 2017, 17:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу с «Тереком» организует безопасный проход болельщиков на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу в турнире вместе с командой. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.

По словам <nobr>вице-президента</nobr> Спартака Наиля Измайлова на газоне будет установлен специальный подиум где команде вручат кубок победителя чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра состоится 17 мая на стадионе «Открытие-Арена». «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).

«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России», — сказал Измайлов.

«Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», — добавил собеседник ТАСС.

«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее красно-белые побеждали в турнире в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление Ари

Королькевич удивлен, что СБР не сообщил ему о назначении другого тренера в сборную

ФК "Спартак" откроет болельщикам доступ на поле после матча с "Тереком"