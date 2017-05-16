ФК «Спартак» откроет болельщикам доступ на поле после матча с «Тереком»
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» после окончания матча 29-го тура чемпионата России по футболу с «Тереком» организует безопасный проход болельщиков на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу в турнире вместе с командой. Об этом ТАСС сообщил
вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов.
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Игра состоится 17 мая на стадионе «Открытие-Арена». «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17 после того, как «Зенит» 7 мая потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1).
«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России», — сказал Измайлов.
«Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», — добавил собеседник ТАСС.
«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее
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