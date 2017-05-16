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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29761981/
16 мая 2017, 17:12 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Илья Геркус: Переговоры с Миранчуком продвигаются положительно

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб хочет сохранить Ари и Миранчука, а также, возможно, расстаться с некоторыми другими футболистами.

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«ПОДВИЖКИ С КОНТРАКТОМ МИРАНЧУКА ЕСТЬ»

— Есть подвижки с контрактом Алексея Миранчука?
— Есть. В какую сторону? В положительную.

— «Локо» уже расстался со Шкулетичем. Янбаев и Шишкин последуют по его пути?
— Мы договорились, что обсуждать контрактные дела будем по окончании сезона.

— Что будете делать с Хенти?
— Он вернется из аренды в конце сезона. Отдавать его куда-то снова или нет — решим после его возвращения в Москву.

«ХОТИМ СОХРАНИТЬ АРИ»

— Весной Ари стал настоящей палочкой-выручалочкой.
— Мы бы хотели его оставить. По крайней мере, мы предпримем определенные усилия, чтобы он остался с нами.

— «Локомотив» заканчивает сезон с трофеем. Семин останется в клубе?
— Как и по игрокам, вопрос по тренеру будем решать после завершения чемпионата.

— Сколько клуб потратит на усиления перед Лигой Европы?
— Понимание придет после заключительного тура РФПЛ. Какие-то футболисты нас покинут, а с арендованными игроками начнем переговоры по выкупу. Исходя из этого будем принимать решения по трансферам.

— В межсезонье стадион ждет небольшое обновление. Какое?
— Заменим экраны и сидения. Тут все по плану.

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