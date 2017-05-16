Илья Геркус: Переговоры с Миранчуком продвигаются положительно
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб хочет сохранить Ари и Миранчука, а также, возможно, расстаться с некоторыми другими футболистами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ПОДВИЖКИ С КОНТРАКТОМ МИРАНЧУКА ЕСТЬ»
— Есть подвижки с контрактом Алексея Миранчука?
— Есть. В какую сторону? В положительную.
— «Локо» уже расстался со Шкулетичем. Янбаев и Шишкин последуют по его пути?
— Мы договорились, что обсуждать контрактные дела будем по окончании сезона.
— Что будете делать с Хенти?
— Он вернется из аренды в конце сезона. Отдавать его
«ХОТИМ СОХРАНИТЬ АРИ»
— Весной Ари стал настоящей
— Мы бы хотели его оставить. По крайней мере, мы предпримем определенные усилия, чтобы он остался с нами.
— «Локомотив» заканчивает сезон с трофеем. Семин останется в клубе?
— Как и по игрокам, вопрос по тренеру будем решать после завершения чемпионата.
— Сколько клуб потратит на усиления перед Лигой Европы?
— Понимание придет после заключительного тура РФПЛ.
— В межсезонье стадион ждет небольшое обновление. Какое?
— Заменим экраны и сидения. Тут все по плану.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter