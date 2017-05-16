«Спартак» обыграл «Терек» в матче молодежного первенства РФ и вышел в лидеры турнира

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Единственный мяч на 82-й минуте забил Борис Цыганков.

После этой победы спартаковская «молодежка» набрала 65 очков и вышла на первое место в таблице первенства, обойдя ЦСКА на два балла, но у армейцев есть игра в запасе.

В другом матче первенства тульский «Арсенал» дома обыграл пермский «Амкар» со счетом 2:0 благодаря голам Данилы Буранова с пенальти (36) и Аркадия Лобзина (42).

Основные составы «Спартака» и «Терека», а также «Арсенала» и «Амкара» встретятся друг с другом в рамках 29-го тура чемпионата России. Встречи пройдут в среду, 17 мая, в Москве и Туле и начнутся в одно время — в 19:30 мск.