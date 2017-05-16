Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29761062/
16 мая 2017, 16:51 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Кержаков окончательно лишился 330 млн рублей

Форвард «Зенита» Александр Кержаков лишился возможности вернуть себе денежные средства в размере 330 миллионов рублей, которые были украдены у футболиста в результате мошеннических действий.

Кержаков окончательно лишился 330 млн рублей - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Кержаков передал воронежскому бизнесмену Михаилу Сурину 330 миллионов для строительства нефтеперерабатывающего завода. Кержаков более года ждал, когда будут реализовываться планы, но, так и не дождавшись, обратился в правоохранительные органы.

В результате проведения расследования выяснилось: Михаил Сурин был осужден на четыре года колонии, но с учетом того, что часть срока он провел в СИЗО, оставалось чуть более двух лет. Позже тюремный срок Сурина был заменён исправительными работами.

Как сообщает ФАН со ссылкой на адвоката игрока, нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области не стоит ни копейки. Несмотря на то, что в строительство объекта были вложены миллионы долларов, консервация завода при его аресте была проведена неправильно и фактически все, что было построено, сейчас пришло в полную негодность, и продать данное имущество не представляется возможным.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 Мая

Оставили на десерт

Дюжина лучших

Хватит делать ставку на заезжих гастролёров!