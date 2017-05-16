Кержаков окончательно лишился 330 млн рублей

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Ранее Кержаков передал воронежскому бизнесмену Михаилу Сурину 330 миллионов для строительства нефтеперерабатывающего завода. Кержаков более года ждал, когда будут реализовываться планы, но, так и не дождавшись, обратился в правоохранительные органы.

В результате проведения расследования выяснилось: Михаил Сурин был осужден на четыре года колонии, но с учетом того, что часть срока он провел в СИЗО, оставалось чуть более двух лет. Позже тюремный срок Сурина был заменён исправительными работами.

Как сообщает ФАН со ссылкой на адвоката игрока, нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области не стоит ни копейки. Несмотря на то, что в строительство объекта были вложены миллионы долларов, консервация завода при его аресте была проведена неправильно и фактически все, что было построено, сейчас пришло в полную негодность, и продать данное имущество не представляется возможным.