Кержаков окончательно лишился 330 млн рублей
Форвард «Зенита» Александр Кержаков лишился возможности вернуть себе денежные средства в размере 330 миллионов рублей, которые были украдены у футболиста в результате мошеннических действий.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Кержаков передал воронежскому бизнесмену Михаилу Сурину 330 миллионов для строительства нефтеперерабатывающего завода. Кержаков более года ждал, когда будут реализовываться планы, но, так и не дождавшись, обратился в правоохранительные органы.
В результате проведения расследования выяснилось: Михаил Сурин был осужден на четыре года колонии, но с учетом того, что часть срока он провел в СИЗО, оставалось чуть более двух лет. Позже тюремный срок Сурина был заменён исправительными работами.
Как сообщает ФАН со ссылкой на адвоката игрока, нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области не стоит ни копейки. Несмотря на то, что в строительство объекта были вложены миллионы долларов, консервация завода при его аресте была проведена неправильно и фактически все, что было построено, сейчас пришло в полную негодность, и продать данное имущество не представляется возможным.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter