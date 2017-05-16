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16 мая 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Григорьянц: КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Арсеналом»

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

ЦСКА в пятницу дома разгромил «Арсенал» со счетом 3:0.

«В игре ЦСКА — “Арсенал” болельщики обеих команд скандировали: армейцы оштрафованы на 100 тысяч, а тульский клуб — на 60 тысяч рублей, — сказал Григорьянц журналистам. — По матчу “Крылья Советов” (Самара) — “Зенит” (Санкт-Петербург) — 1:3: петербургский клуб за использование (болельщиками) пиротехники оштрафован на 70 тысяч рублей».

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