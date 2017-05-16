КДК перенёс слушания дела по поводу выхода фанатов «Спартака» на поле

«По матчу ЦСКА — “Арсенал” — болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения. Оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей, “Арсенал” — на 60 тыс. рублей. По матчу “Крылья Советов” — “Зенит”: болельщики “Зенита” использовали пиротехнику» — штраф 70 тыс. рублей.

«Амкар» — «Спартак»: слушание дела по поводу выхода фанатов «Спартака» на после после матча перенесено на 24 мая по причине отсутствия на заседании тех, кого хотели увидеть. Руководителей безопасности не было. «Спартак» прислал юристов, а «Амкар» — письмо с просьбой перенести заседание. Кроме того, мы хотели увидеть доказательства, но их не было. При таких обстоятельствах это дело мы не могли рассмотреть, поэтому перенесли, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.