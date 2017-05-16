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16 мая 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Дзагоев отправился с ЦСКА на выездной матч с «Рубином»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился в составе своего клуба на выездной матч 29-го тура Премьер-Лиги с «Рубином».

Полузащитник московского ЦСКА <span class=error>Алан</span> <span class=error>Дзагоев</span> отправился в составе своего клуба на выездной матч 29-го тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с Рубином. Увеличить
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Об этом сообщил официальный «твиттер» столичной команды. Встреча состоится в Казани 17 мая, начало игры — в 19:30 мск.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три игры «армейцев».

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