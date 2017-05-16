Дзагоев отправился с ЦСКА на выездной матч с «Рубином»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился в составе своего клуба на выездной матч 29-го тура
Премьер-Лиги с «Рубином».
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Об этом сообщил официальный «твиттер» столичной команды. Встреча состоится в Казани 17 мая, начало игры — в 19:30 мск.
Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ.
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