Дзагоев отправился с ЦСКА на выездной матч с «Рубином»

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Об этом сообщил официальный «твиттер» столичной команды. Встреча состоится в Казани 17 мая, начало игры — в 19:30 мск.

Дзагоев получил травму задней поверхности бедра 26 апреля во время матча ЦСКА с «Локомотивом» (4:0) в 25-м туре РФПЛ. Из-за повреждения 26-летний футболист пропустил три игры «армейцев».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Готовимся лететь в Казань - уже идёт посадка. Дзага с нами ? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%90?src=hash">#РубинЦСКА</a> <a href="https://t.co/mrTmZ1R0Or">pic.twitter.com/mrTmZ1R0Or</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) <a href="https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/864444851538067456">16 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>