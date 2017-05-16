Второй призыв. Нужен ли Муса ЦСКА?
Летом в армейский клуб может на правах аренды вернуться нападающий «Лестера» Ахмед Муса.
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Нигериец редко играет в
ЗАЛОЖНИК ЧЕМПИОНОВ
Прошлым летом «Лестер» раскошелился на 19,5 миллиона евро, чтобы приобрести африканца, и побил собственный трансферный рекорд — «лисы» еще никогда столько не платили за одного игрока. Казалось, Муса идеально подходит новым чемпионам Англии — «Лестеру» был необходим быстроногий форвард, который способен сыграть на фланге.
Но Клаудио Раньери не спешил внедрять Ахмеда в состав, хотя в предсезонных матчах он выглядел здорово и даже оформил дубль в матче с самой «Барселоной». Говоря о новичке, итальянец несколько раз упоминал слово «адаптация»: мол, Мусе нужно время, потом еще немножко, а затем еще. До октября он толком не играл в
В феврале итальянский тренер был уволен, и футболист остро отреагировал на это известие: «Так жаль, что вы уходите, — написал Муса в Инстаграме. — Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне предоставили».
Африканец будто бы знал, чем это обернется: новый тренер «лис» Крэйг Шекспир прочно усадил Мусу на скамейку — с конца февраля нигериец провел всего два матча, причем в обоих вышел на замену.
НЕ ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН
Очевидно, что такой порядок вещей Ахмеда не может устроить. Поэтому весь сезон британские СМИ отправляли нападающего в другие клубы. Дошло до того, что в начале мая Mirror саркастически пошутил: «Муса может покинуть “Лестер”. Клуб должен вывести его номер из обращения».
В текущем чемпионате Англии Муса всего однажды отыграл полный матч (в первом туре) и забил лишь два гола.
В Англии у африканца возникли проблемы не только спортивного характера. В апреле Daily Mail распространил информацию, согласно которой бывший форвард ЦСКА был задержан и допрошен по подозрению в избиении жены. Мусу это возмутило, и он вознамерился подать в суд на издание, потому что ничего подобного не делал. «Это была обычная ссора, которая привлекла внимание соседей, и полиция получила вызов, — описывал ситуацию агент нигерийца Тони Харрис. — Никакого дальнейшего разбирательства инициировано не было. Все знают, что Муса — хороший парень. Он мухи не обидит».
Позже африканец влип в еще одну некрасивую историю. СМИ узнали о том, что футболист собирается развестись с женой, которая родила ему двоих детей, и вступить в новый брак. Инстаграм Мусы тут же наполнился порицаниями и нравоучениями, на что вышедший из себя форвард выпалил: «Кто вы такие, чтобы учить меня жизни?! Прежде чем тыкать в меня пальцами, убедитесь в чистоте ваших рук!».
В общем, этот сезон определенно оказался худшим в карьере 24-летнего нападающего, поэтому неудивительно, что генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву не раз приходилось отвечать на вопросы о Мусе. Всякий раз руководитель не закрывал этот вопрос окончательно.
МОТОР НА БРОВКУ
Леонида Слуцкого, которого африканец приравнивает к родному отцу, в ЦСКА уже нет, но это не значит, что Муса в команде Виктора Гончаренко не приживется. Как раз наоборот: армейцы весь сезон судорожно тасуют переднюю линию. Весной вроде бы настал катарсис: кошмар имени Траоре забылся, расцвел юный Чалов, вернулся из аренды возмужавший Витинью, подписан новый контракт с Оланаре. Но никто из перечисленных нападающих не годится на роль безусловного бомбардира, коими были Думбья и тот же Муса.
ЦСКА теперь действует в два нападающих, причем один из них обычно действует в оттяжке. Подобный расклад в атаке и у «Лестера», но Мусе, как видно, он пришелся не по нраву. Правда, дело может быть в слабом взаимодействии с партнерами и специфическом отношении нигерийца к игровой философии Раньери, но, вполне вероятно, африканцу попросту некомфортно быть вторым номером — он предпочитает, когда ему на откуп отдают целый фланг или отправляют на острие. Если это так, то вариант один — на левом краю полузащиты.
И это логично. Гончаренко явно недоволен Тошичем, Щенниковым и Набабкиным, потому что они не создают нужного баланса и проигрывают Мариу Фернандесу в активности. Муса же не только усилит напор на левой бровке, но и будет отрабатывать в обороне. И в ЦСКА африканец не чурался черновой работы, и в «Лестере» не отбывал номер. Показательные данные InStat: в среднем за 90 минут Муса совершает пять подборов в чемпионате Англии, что превосходит показатели любого другого форварда лиги. А по числу перехватов нигериец в пятерке среди игроков своего амплуа (2,9).
Как ЦСКА может использовать Мусу. Вариант 1. Фото «СЭ»
Как ЦСКА может использовать Мусу. Вариант 2. Фото «СЭ».
Конечно, Мусу можно использовать и в качестве нападающего, но тут важно найти подходящего партнера. С Думбья у африканца был налажен идеальный контакт, они дополняли друг друга. Витинью же в большей степени дублирует Мусу, что непременно скажется на продуктивности одного из них при совместном выходе на поле. Оланаре пока сам по себе плох, будущее Ионова в тумане, а вот дуэт африканца с Чаловым перспективен — у них разные стили, а россиянин не будет противиться роли второй скрипки. Но что, в таком случае, делать с левой бровкой?
Так или иначе, Муса ЦСКА нужен, как и Мусе ЦСКА. Армейцы могут получить проверенного универсала, адаптированного к РФПЛ, а футболист получит шанс на реанимацию карьеры.
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