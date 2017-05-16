Второй призыв. Нужен ли Муса ЦСКА?

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Нигериец редко играет в премьер-лиге, а у красно-синих есть очевидные проблемы в атакующей линии. Идеальный союз?

ЗАЛОЖНИК ЧЕМПИОНОВ

Прошлым летом «Лестер» раскошелился на 19,5 миллиона евро, чтобы приобрести африканца, и побил собственный трансферный рекорд — «лисы» еще никогда столько не платили за одного игрока. Казалось, Муса идеально подходит новым чемпионам Англии — «Лестеру» был необходим быстроногий форвард, который способен сыграть на фланге.

Но Клаудио Раньери не спешил внедрять Ахмеда в состав, хотя в предсезонных матчах он выглядел здорово и даже оформил дубль в матче с самой «Барселоной». Говоря о новичке, итальянец несколько раз упоминал слово «адаптация»: мол, Мусе нужно время, потом еще немножко, а затем еще. До октября он толком не играл в премьер-лиге, но в середине осени пришел в себя и забил в двух турах подряд — «Тоттенхэму» и «Кристал Пэлас». При этом в обеих играх новичок «Лестера» выходил на месте левого полузащитника, а не впереди («лисы» применяют схему 4−4−2), хотя Раньери твердил: «Муса с Варди могут создать убийственную связку».

В феврале итальянский тренер был уволен, и футболист остро отреагировал на это известие: «Так жаль, что вы уходите, — написал Муса в Инстаграме. — Рад, что работал под руководством такого прекрасного тренера, как вы. Спасибо за шанс, который вы мне предоставили».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ8y4KFDIoR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">So sad to see you go. I am glad to have worked under such a great manager like you. Thank you for the opportunity you gave me!! I wish you all the best in the future. May God bless you!☹️☹️☹️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-25T21:37:33+00:00">Фев 25 2017 в 1:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Африканец будто бы знал, чем это обернется: новый тренер «лис» Крэйг Шекспир прочно усадил Мусу на скамейку — с конца февраля нигериец провел всего два матча, причем в обоих вышел на замену.

НЕ ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Очевидно, что такой порядок вещей Ахмеда не может устроить. Поэтому весь сезон британские СМИ отправляли нападающего в другие клубы. Дошло до того, что в начале мая Mirror саркастически пошутил: «Муса может покинуть “Лестер”. Клуб должен вывести его номер из обращения».

В текущем чемпионате Англии Муса всего однажды отыграл полный матч (в первом туре) и забил лишь два гола.

В Англии у африканца возникли проблемы не только спортивного характера. В апреле Daily Mail распространил информацию, согласно которой бывший форвард ЦСКА был задержан и допрошен по подозрению в избиении жены. Мусу это возмутило, и он вознамерился подать в суд на издание, потому что ничего подобного не делал. «Это была обычная ссора, которая привлекла внимание соседей, и полиция получила вызов, — описывал ситуацию агент нигерийца Тони Харрис. — Никакого дальнейшего разбирательства инициировано не было. Все знают, что Муса — хороший парень. Он мухи не обидит».

Позже африканец влип в еще одну некрасивую историю. СМИ узнали о том, что футболист собирается развестись с женой, которая родила ему двоих детей, и вступить в новый брак. Инстаграм Мусы тут же наполнился порицаниями и нравоучениями, на что вышедший из себя форвард выпалил: «Кто вы такие, чтобы учить меня жизни?! Прежде чем тыкать в меня пальцами, убедитесь в чистоте ваших рук!».

В общем, этот сезон определенно оказался худшим в карьере 24-летнего нападающего, поэтому неудивительно, что генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву не раз приходилось отвечать на вопросы о Мусе. Всякий раз руководитель не закрывал этот вопрос окончательно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPQtV0MjI7v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">This man right here (Leonid Slutsky) I don't know where or how to start talking about him from; A father, Coach, Mentor and an all round great Man!I can't thank you enough for all your love, support and constantly believing in me all through my time in CSKA and beyond. A very Big thank you for coming to Leicester today for your continuous support and love. I wish you the very best.????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-14T22:11:12+00:00">Янв 14 2017 в 2:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОТОР НА БРОВКУ

Леонида Слуцкого, которого африканец приравнивает к родному отцу, в ЦСКА уже нет, но это не значит, что Муса в команде Виктора Гончаренко не приживется. Как раз наоборот: армейцы весь сезон судорожно тасуют переднюю линию. Весной вроде бы настал катарсис: кошмар имени Траоре забылся, расцвел юный Чалов, вернулся из аренды возмужавший Витинью, подписан новый контракт с Оланаре. Но никто из перечисленных нападающих не годится на роль безусловного бомбардира, коими были Думбья и тот же Муса.

ЦСКА теперь действует в два нападающих, причем один из них обычно действует в оттяжке. Подобный расклад в атаке и у «Лестера», но Мусе, как видно, он пришелся не по нраву. Правда, дело может быть в слабом взаимодействии с партнерами и специфическом отношении нигерийца к игровой философии Раньери, но, вполне вероятно, африканцу попросту некомфортно быть вторым номером — он предпочитает, когда ему на откуп отдают целый фланг или отправляют на острие. Если это так, то вариант один — на левом краю полузащиты.

И это логично. Гончаренко явно недоволен Тошичем, Щенниковым и Набабкиным, потому что они не создают нужного баланса и проигрывают Мариу Фернандесу в активности. Муса же не только усилит напор на левой бровке, но и будет отрабатывать в обороне. И в ЦСКА африканец не чурался черновой работы, и в «Лестере» не отбывал номер. Показательные данные InStat: в среднем за 90 минут Муса совершает пять подборов в чемпионате Англии, что превосходит показатели любого другого форварда лиги. А по числу перехватов нигериец в пятерке среди игроков своего амплуа (2,9).

Как ЦСКА может использовать Мусу. Вариант 1. Фото «СЭ»

Как ЦСКА может использовать Мусу. Вариант 2. Фото «СЭ».

Конечно, Мусу можно использовать и в качестве нападающего, но тут важно найти подходящего партнера. С Думбья у африканца был налажен идеальный контакт, они дополняли друг друга. Витинью же в большей степени дублирует Мусу, что непременно скажется на продуктивности одного из них при совместном выходе на поле. Оланаре пока сам по себе плох, будущее Ионова в тумане, а вот дуэт африканца с Чаловым перспективен — у них разные стили, а россиянин не будет противиться роли второй скрипки. Но что, в таком случае, делать с левой бровкой?

Так или иначе, Муса ЦСКА нужен, как и Мусе ЦСКА. Армейцы могут получить проверенного универсала, адаптированного к РФПЛ, а футболист получит шанс на реанимацию карьеры.