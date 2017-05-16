Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29758428/
16 мая 2017, 13:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Глушаков и Д. Комбаров отправились на базу «Спартака» на метро

Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров сегодня решили отправиться на клубную базу на метро.

Игроки поехали на базу от станции «Спартак», которая располагается рядом с домашним стадионом красно-белых «Открытие Арена».

«Спартак» в текущем сезоне досрочно обеспечил себе чемпионский титул впервые с 2001 года. В 29-м туре подопечные Массимо Карреры 17 мая дома будут принимать грозненский «Терек».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото