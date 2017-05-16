Глушаков и Д. Комбаров отправились на базу «Спартака» на метро
Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров сегодня решили отправиться на клубную базу на метро.
Игроки поехали на базу от станции «Спартак», которая располагается рядом с домашним стадионом
«Спартак» в текущем сезоне досрочно обеспечил себе чемпионский титул впервые с 2001 года. В 29-м туре подопечные Массимо Карреры 17 мая дома будут принимать грозненский «Терек».
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