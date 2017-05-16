«Чемпионство “Спартака” — это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»

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А защитник сборной России Игорь Смольников назвал главную собственную проблему «Зенита».

— Русский или английский? — важно понять, на каком языке бельгиец хочет попрощаться.

— Французский! Или голландский, — шутит Нико, но в итоге останавливается все же на русском. За весь разговор он переспросит только один раз, когда речь пойдет про борьбу с ЦСКА за Лигу чемпионов.

— Я помню, как здесь, на базе, было только одно поле, — на секунду Ломбертс возвращает свой 2007-й. — Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшно. Но после 10 лет Петербург стал моим домом, Петербург и останется моим домом. Буду скучать по «Зениту», по болельщикам. Однако я хочу играть еще три года, потому что хочу поехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому уезжаю в «Остенде».

— Вы не хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом, а он все-таки стал.

— Да-а, не хотел. Это плохо, плохо. Но это жизнь!

— Игра с «Краснодаром» пройдет на «Петровском». Насколько это в плюс?

— Это лучше для нас. На новом стадионе газон плохой, но я хотел сыграть хоть одну минуту на новом стадионе. «Петровский» — тоже очень хорошо, я ведь провел на нем десять лет. Поле там отличное, и это плюс: мы же не играем длинными передачами, только по земле — будет легче.

— Что нужно, чтобы «Зенит» стал чемпионом в следующем сезоне?

— Играть лучше. Мы потеряли очень легкие очки против маленьких команд — с «Амкаром», например. Может, новые игроки нужны, новый центральный защитник (смеется). Думаю, будет лучше в следующем году.

— Какое самое яркое воспоминание за эти 10 лет вы оставите в своем сердце?

— Когда мы стали чемпионами в Раменском.

Цитата Никогда не забуду первое чемпионство — оно самое важное, и Кубок УЕФА тоже.

— В России вы научились по-настоящему ездить на машине?

— Я люблю ездить в России, потому что в Бельгии все медленно. А тут можно налево, направо — лучше в общем!

— Недавно вы сказали, что в Бельгии бывает так, что вашей супруге опасно даже выходить на улицу.

— Нет-нет, таких проблем нет. У нас все в порядке.

— Насколько в команде уверены, что «Зенит» займет второе место и выйдет в Лигу чемпионов?

— ЦСКА же должен потерять очки. А нам нужно победить в оставшихся двух матчах. Шанс — 50 процентов. Мы должны быть на втором месте. К сожалению, уже ничего не поделать с тем, что «Спартак» — чемпион. Но по сравнению с ЦСКА у нас команда точно лучше.

На этом Нико трогательно прощается: взмах рукой и интригующая фраза «Увидимся! Может, еще через десять лет».

Не такой расслабленный, гораздо более сосредоточенный и немногословный Игорь Смольников, пока Ломбертс говорит на неродном русском, терпеливо дожидается своей очереди несколько минут.

Защитник сборной накануне «Краснодара» — второй говорящий от «Зенита», вместо Мирчи Луческу. Румынский тренер после чемпионского для «Спартака» поражения от «Терека» обвинял петербургских журналистов в отсутствии поддержки. Логично, что Луческу отказывается от разговора с теми, кто перестал ему нравиться.

— Всех обрадовало, что будем играть на хорошем поле «Петровского», — начинает Смольников с главной нетурнирной темы матча «Зенит» — «Краснодар». — Игра домашняя, у нас есть шанс на второе место, но все зависит не от нас.

— Как вы восприняли состав сборной России? Может, не нашли какую-то фамилию, которую искали.

— Это уже не мое дело, но для любого спортсмена честь — попасть в сборную России на такой турнир.

— В Самаре «Зенит» играл лучше, чем в последних матчах. За счет чего?

— Понимали, что некуда отступать. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, было легче. Второй тайм начали не так, как первый, были проблемы из-за этого.

— Насколько давит тот факт, что ЦСКА — второй?

— Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается выиграть свои матчи и надеяться на осечку армейцев.

На самое тренировке Артем Дзюба и Александр Кержаков даже в простом упражнении типа челночного бега устраивают соревнование: причем правила по ходу, похоже, устанавливает Дзюба. Так, чтобы выиграть. А тренер по физподготовке очень задорно командует футболистами: кричит «хоп» под каждое движение. А иногда проскакивает и «хип». Или это кто-то из свободных игроков прикрикивает для смеха.

А в целом игроки за это упражнение легко доводят газон своей базы примерно до того состояния, в котором сейчас поле нового стадиона.

Потом футболисты для игровой тренировки перемещаются на соседнюю площадку с отличной поляной. Все как в жизни.