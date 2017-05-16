Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29757964/
16 мая 2017, 13:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче молодежного первенства

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе «Урала» отличился Артем Юсупов (41). У «Локомотива» гол забил Артем Галаджан (34).

Матч основных составов «Урала» и «Локомотива» состоится в среду в Екатеринбурге и начнется в 17:30 мск.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч