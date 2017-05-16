Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. В составе «Урала» отличился Артем Юсупов (41). У «Локомотива» гол забил Артем Галаджан (34).
Матч основных составов «Урала» и «Локомотива» состоится в среду в Екатеринбурге и начнется в 17:30 мск.
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