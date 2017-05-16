Леонид Федун: Этот год Промес проведет со «Спартаком

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По словам руководителя, голландец хочет проявить себя в Лиге Чемпионов.

— Все волнуются, что Квинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

— Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона (прозвище Промеса — Прим. «СЭ»), он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.