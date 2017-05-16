Николас Ломбертс: Чтобы стать чемпионом, «Зениту» надо поменять игроков
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс отметил, что покидает команду ради того, чтобы сыграть за сборную Бельгии на чемпионате мира-2018.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Следующий сезон 32-летний футболист начнет в «Остенде». Также Ломбертс подчеркнул, что
— Я помню, как провел первый день в «Зените», — сказал Ломбертс. — Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.
Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с «Амкаром». Может, поменять игроков, центрального защитника. (Смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. «Зенит» сильнее ЦСКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter