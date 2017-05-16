Николас Ломбертс: Чтобы стать чемпионом, «Зениту» надо поменять игроков

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Следующий сезон 32-летний футболист начнет в «Остенде». Также Ломбертс подчеркнул, что сине-бело-голубые сделают все, чтобы занять второе место по итогам сезона, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.

— Я помню, как провел первый день в «Зените», — сказал Ломбертс. — Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.

Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с «Амкаром». Может, поменять игроков, центрального защитника. (Смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. «Зенит» сильнее ЦСКА.