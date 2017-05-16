«Динамо» рассчитывает, что на домашние матчи в среднем будут ходить 8 тысяч болельщиков

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В сезоне-2016/17 общая посещаемость домашних матчей «Динамо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составила 77 682 зрителя, в среднем — 4 088 болельщиков за игру. «Динамо» домашние матчи проводит на подмосковной «Арене-Химки», которая рассчитана на 18636 мест.

«У нас есть цифра средней посещаемости домашних матчей, но гордиться ей не стоит. Надо понимать, что мы играли не в премьер-лиге, а посещаемость в первую очередь связана с уровнем мастерства тех соперников, которые у нас были», — сказал Муравьев.

«Но на последний домашний матч (с ярославским “Шинником”) пришло почти восемь тысяч человек, и мы рассчитываем, что в новом сезоне средняя посещаемость игр будет примерно на том же уровне», — добавил он.

«Любые интерактивы, которые востребованы, будут использоваться на матчах в чемпионате России. Но тут нужен бухгалтерский подход. Мы не должны это делать только ради освоения средств», — подытожил собеседник ТАСС.