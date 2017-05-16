«Динамо» рассчитывает, что на домашние матчи в среднем будут ходить 8 тысяч болельщиков
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб «Динамо» надеется, что средняя посещаемость домашних матчей в чемпионате России сезона-2017/18 составит около восьми тысяч болельщиков. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
бело-голубых Евгений Муравьев.
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В сезоне-2016/17 общая посещаемость домашних матчей «Динамо» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составила 77 682 зрителя, в среднем — 4 088 болельщиков за игру. «Динамо» домашние матчи проводит на подмосковной «Арене-Химки», которая рассчитана на 18636 мест.
«У нас есть цифра средней посещаемости домашних матчей, но гордиться ей не стоит. Надо понимать, что мы играли не в
«Но на последний домашний матч (с ярославским “Шинником”) пришло почти восемь тысяч человек, и мы рассчитываем, что в новом сезоне средняя посещаемость игр будет примерно на том же уровне», — добавил он.
«Любые интерактивы, которые востребованы, будут использоваться на матчах в чемпионате России. Но тут нужен бухгалтерский подход. Мы не должны это делать только ради освоения средств», — подытожил собеседник ТАСС.
По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда досрочно обеспечила себе первое место по итогам сезона в ФНЛ и участие в следующем сезоне Российской футбольной
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