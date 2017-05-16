«Зачастую принято считать, что чемпионом становится команда, которая не теряет очки в играх с «середняками» и аутсайдерами. Это так называемые «свои» очки. Но я хотел бы обратить внимание, что «Зенит» очень плохо провёл топовые матчи — с клубами, которые являлись для петербуржцев прямыми конкурентами за медали.

Так вот, если в поединках с командами из нижней части таблицы значились «свои» очки, то эти матчи были из разряда «за 6 очков». Вы не считали, например, какой урожай у «Зенита» в матчах с клубами первой шестёрки — теми, которые на сегодняшний день завоевали путёвки в еврокубки или ещё сохраняют шанс их получить? Там же катастрофа!

Состав «Зенита» такой, что так и хочется сказать: набрали случайных прохожих, а не футболистов. Сейчас они уже все стали прохожими. Причём во всех смыслах: не бегут, а прохаживаются по полю. Всё пешочком… Кокорин — сколько было надежд, а теперь — Оноре де Бальзак, то есть глава из биографии под названием «Утраченные иллюзии». Жулиано — лидер был, а сейчас кто? Дзюба — Халк уехал, больше в голову ему мячом никто не попадает. Новосельцев — приехал в «Зенит» основным игроком «Ростова», а теперь сидит себе в запасе с персональным местом на скамейке, его фамилию уже все забыли. И, похоже, привык, ему там хорошо, и зарплата идет, — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».