Гендиректор: бюджет ФК "Динамо" уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В апреле 2017 года председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал журналистам, что бюджет футбольной команды в сезоне-2017/18 может быть уменьшен.

«Мы рассчитываем бюджет не на сезон, а на календарный год. В текущем году он в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, он сбалансирован. Есть надежда, что в следующем году будет еще один такой же партнер, как банк ВТБ», — сказал Муравьев.

Также генеральный директор бело-голубых рассказал о задачах, которые команда ставит на сезон.

«Бюджет для клуба премьер-лиги у нас достаточно большой. Но надо понимать, что он обременен контрактными обязательствами, которые надо выполнять. Поэтому, с одной стороны с таким бюджетом в другой команде я бы говорил, что мы должны бороться за пятерку сильнейших. С другой, при нашей ситуации вписаться в десятку будет хорошо, а затем немного укрепиться, и в сезоне — 2018/19 бороться за еврозону», — отметил собеседник ТАСС.

В «Динамо» рассчитывают найти нового спонсора к 2018 году

На текущий момент генеральным спонсором «Динамо» является банк ВТБ, с которым у клуба действует трехлетнее соглашение.

«В этом году мы говорим о сбалансированном бюджете. Поиски новых спонсоров идут очень активно, но пока ориентируемся на следующий год. Скажем честно, экономическая ситуация в России не самая благоприятная; единицы, кто готов потенциально стать партнером футбольного клуба. Работа идет, но она на будущее», — отметил Муравьев.

«Без серьезной финансовой поддержки мы не сможем ставить амбициозные задачи в будущем, — продолжил он. — Нам нужно укрепляться, это стоит определенных денег. На данный момент мы имеем груз обязательств, который остался от предыдущего руководства. К сожалению, хоть мы и проделали огромную работу в части их реструктуризации, они еще существуют».

«При этом надо выстроить такую финансовую модель, которая позволит нам развиваться. У нас очень высокоэффективная академия, поэтому также будем опираться на своих воспитанников», — подытожил собеседник ТАСС.