Гендиректор: Бюджет ФК «Динамо» уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба «Динамо» уменьшился в два с половиной раза в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор
бело-голубых Евгений Муравьев.
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В апреле 2017 года председатель Всероссийского
«Мы рассчитываем бюджет не на сезон, а на календарный год. В текущем году он в два с половиной раза меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, он сбалансирован. Есть надежда, что в следующем году будет еще один такой же партнер, как банк ВТБ», — сказал Муравьев.
Также генеральный директор
«Бюджет для клуба
В «Динамо» рассчитывают найти нового спонсора к 2018 году
На текущий момент генеральным спонсором «Динамо» является банк ВТБ, с которым у клуба действует трехлетнее соглашение.
«В этом году мы говорим о сбалансированном бюджете. Поиски новых спонсоров идут очень активно, но пока ориентируемся на следующий год. Скажем честно, экономическая ситуация в России не самая благоприятная; единицы, кто готов потенциально стать партнером футбольного клуба. Работа идет, но она на будущее», — отметил Муравьев.
«Без серьезной финансовой поддержки мы не сможем ставить амбициозные задачи в будущем, — продолжил он. — Нам нужно укрепляться, это стоит определенных денег. На данный момент мы имеем груз обязательств, который остался от предыдущего руководства. К сожалению, хоть мы и проделали огромную работу в части их реструктуризации, они еще существуют».
«При этом надо выстроить такую финансовую модель, которая позволит нам развиваться. У нас очень высокоэффективная академия, поэтому также будем опираться на своих воспитанников», — подытожил собеседник ТАСС.
По итогам сезона-2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда досрочно обеспечило себе первое место по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и участие в следующем сезоне
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