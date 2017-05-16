Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29752268/
16 мая 2017, 1:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Резервисты «Спартака»: испытание Пермью

Разбираем с помощью InStat действия тех, кому Массимо Каррера предоставил время в Перми.

Разбираем с помощью InStat действия тех кому <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> предоставил время в Перми. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оставшиеся матчи превратились для чемпионов страны в праздничные события, которые, впрочем, все равно несут в себе спортивную составляющую. Ведь игры не только дают возможность красно-белым набрать рекордные 72 очка, но и позволяют проявить себя резервистам. Разбираем с помощью InStat действия тех, кому Массимо Каррера предоставил время в Перми и кто еще только стремится стать игроком основного состава.

Александр СЕЛИХОВ

Самое главное — не подвел, а в двух трудных ситуациях и вовсе выручил. Еще до перерыва вытащил сложный удар Комолова, когда мяч в последний момент нырнул в другую сторону, затем здорово бросился под выстрел в упор Гасилина. Во втором тайме «Амкар» ни разу не смог точно пробить с игры, что, впрочем, не умаляет заслуг вратаря. Еще Селихов отметился хорошей точностью передач — 86 процентов, причем даже длинные пасы доходили до адресатов с завидной регулярностью (85 процентов). Вывод: навыков и реакции за полгода скамейки не растерял, показал, что Каррера может на него рассчитывать в любой момент.

Георгий ТИГИЕВ

По сравнению с первым матчем в стартовом составе против «Оренбурга» играл не так скромно, успевал подключаться к атакам и даже нанес один дальний удар — сильный, но неточный. Немного суетился при попытках протащить мяч самостоятельно, что едва не приводило к неприятным потерям. Агрессивно и удачно вступал в единоборства, выиграл их девять из 12 (причем восемь из восьми в обороне) — незначительно выше процент лишь у Джикии и Кутепова. Выполнил три удачных отбора из трех, девять перехватов, пять подборов. Лишь раз с его бровки пришла опасная атака соперника, так что со своей прямой работой справился. Хотя с точки зрения именно наступательных действий Ещенко пока смотрится все же интереснее, над этим компонентом, если экс-футболист «Анжи» хочет остаться в «Спартаке», нужно работать.

Сальваторе БОККЕТТИ

Итальянец, начинавший сезон стопроцентно основным защитником, теперь превратился в резервиста, причем идущего в приоритетах тренерского штаба, скорее всего, под четвертым номером из пяти представителей амплуа. Матч в Перми показал, что Боккетти действительно испытывает проблемы с надежностью. Пусть и совершил в первом тайме два классных перехвата в штрафной и однажды заблокировал удар в упор, но при этом еще грубо ошибся и упал в борьбе с Гасилиным (тот самый момент со спасением Селихова). В самом начале второго тайма неоправданно полез на перехват в центральной зоне, пролетел мимо мяча и позволил «Амкару» беспрепятственно развить еще одну быструю атаку, в которой Гасилин снова промазал. Среди всех защитников Боккетти показал самый низкий процент в единоборствах — лишь 65.

Игорь ЛЕОНТЬЕВ

«Осторожность» — вот слово, которое лучше всего характеризует действия 23-летнего полузащитника. Хавбек, впервые в сезоне оказавшийся в стартовом составе, перекрывал зоны, не лез без необходимости вперед, совсем не рисковал, и все его передачи следовали либо ближнему, либо назад (ноль пасов в штрафную за 90 минут). Поэтому и нарисовалась на выходе 93-процентная точность. Но чуть Леонтьев пробовал играть на развитие атаки — сразу следовала потеря. Выиграл шесть единоборств из 17 (35 процентов), что для опорника маловато. Совершил после перерыва ряд позиционных промахов, которые заканчивались фолами недалеко от штрафной и ударами. И понятно, что с такой серенькой игрой конкуренцию у Зобнина (кстати, ровесника) или Фернанду не выиграть.

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Все матчи парагваец проводит в последний год примерно на одном и том же невысоком уровне. Такое ощущение, что после перехода из «Кубани» он растерял смелость, агрессию, стартовую скорость, прыжок… Или просто тщательно все это скрывает до лучших времен. Вот и в Перми Мельгарехо был лишь изредка заметен на поле, выиграл только три единоборства из девяти, отдал 19 передач, из которых точными оказались 13. В первом тайме вышел на ударную позицию после подачи с фланга, но не попал по воротам с лета из штрафной. Косвенно поучаствовал в голе, покатив передачу по бровке на Джано, но всего этого однозначно мало для заявки на собственное светлое будущее.

Александр САМЕДОВ

Случается и такое: футболист идет в трансферных целях главного тренера под первым номером, переходит в клуб, а потом после серии матчей вдруг оказывается на замене. Но при этом умудряется забивать важные победные голы. Словом, сплошные парадоксы. В чем-то парадоксальной вышла для Самедова и игра в Перми. Взять его гол — разобрался в эпизоде просто здорово, вовремя убрал мяч под левую, классно пробил. Но сразу возник вопрос: а где полузащитник был все остальное время? Выглядел он пусть и активнее, чем Мельгарехо, но недостаточно ярко для самого себя. Например, за первый тайм он вступил лишь в два единоборства. А всего их набралось за 90 минут 12, из которых только три — победные.

Артем ТИМОФЕЕВ

Если Леонтьев едва ли впечатлил Карреру, то Тимофеев — наверняка. Вышел на поле за 20 минут до конца и сразу добавил цепкости центральной зоне. Успел вступить в 12 единоборств, 10 из них вышли победными. Шесть попыток отбора из семи оказались удачными. В первые же минуты на поле, отыгравшись с партнером в «стенку», предпринял классный прорыв, закончившийся назначением опасного штрафного. После финального свистка вместе с фанатами и партнерами бегал на поле, пел «чемпионы, чемпионы», но главную феерию устроил по возвращении в Москву, на следующий же день в матче за «Спартак-2» оформил дубль в игре с «Химками».

13.05.2017 14:30 Зрители 12300 основной раунд: 28-й тур Звезда
Амкар 0:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Массимо Каррера
Голы
19 Александр Самедов (Г. Джикия, Дж. Ананидзе) 50′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Александр Милькович 2
76′ Петар Занев (к) 3
Николай Зайцев 4
Брайн Оладапо Идову 19
Януш Гол 5
Дарко Бодул 9
Алексей Гасилин 17
86′ Роланд Гиголаев 13
Станислав Прокофьев 28
60′ Сергей Баланович 16
Михаил Костюков 27
77′ Павел Комолов 20
Александр Салугин 77
21 Александр Селихов
17 Георгий Тигиев
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
18 Илья Кутепов
19 Александр Самедов
7 Джано Ананидзе
52 Игорь Леонтьев
25 Лоренсо Мельгарехо 58′
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
8 Денис Глушаков (к) 73′
40 Артем Тимофеев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
7 Угловые 0
8 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Массимо Каррера: Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол

Массимо Каррера: Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол

В понедельник в гостях у «СЭ» побывал главный тренер красно-белых, который привел команду к первому за 16 лет чемпионскому титулу. Каррера отвечал на вопросы журналистов полтора часа — когда предельно серьезно, когда с улыбкой и смехом. Сегодня мы публикуем первую часть разговора.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира