Резервисты «Спартака»: испытание Пермью

Оставшиеся матчи превратились для чемпионов страны в праздничные события, которые, впрочем, все равно несут в себе спортивную составляющую. Ведь игры не только дают возможность красно-белым набрать рекордные 72 очка, но и позволяют проявить себя резервистам. Разбираем с помощью InStat действия тех, кому Массимо Каррера предоставил время в Перми и кто еще только стремится стать игроком основного состава.

Александр СЕЛИХОВ

Самое главное — не подвел, а в двух трудных ситуациях и вовсе выручил. Еще до перерыва вытащил сложный удар Комолова, когда мяч в последний момент нырнул в другую сторону, затем здорово бросился под выстрел в упор Гасилина. Во втором тайме «Амкар» ни разу не смог точно пробить с игры, что, впрочем, не умаляет заслуг вратаря. Еще Селихов отметился хорошей точностью передач — 86 процентов, причем даже длинные пасы доходили до адресатов с завидной регулярностью (85 процентов). Вывод: навыков и реакции за полгода скамейки не растерял, показал, что Каррера может на него рассчитывать в любой момент.

Георгий ТИГИЕВ

По сравнению с первым матчем в стартовом составе против «Оренбурга» играл не так скромно, успевал подключаться к атакам и даже нанес один дальний удар — сильный, но неточный. Немного суетился при попытках протащить мяч самостоятельно, что едва не приводило к неприятным потерям. Агрессивно и удачно вступал в единоборства, выиграл их девять из 12 (причем восемь из восьми в обороне) — незначительно выше процент лишь у Джикии и Кутепова. Выполнил три удачных отбора из трех, девять перехватов, пять подборов. Лишь раз с его бровки пришла опасная атака соперника, так что со своей прямой работой справился. Хотя с точки зрения именно наступательных действий Ещенко пока смотрится все же интереснее, над этим компонентом, если экс-футболист «Анжи» хочет остаться в «Спартаке», нужно работать.

Сальваторе БОККЕТТИ

Итальянец, начинавший сезон стопроцентно основным защитником, теперь превратился в резервиста, причем идущего в приоритетах тренерского штаба, скорее всего, под четвертым номером из пяти представителей амплуа. Матч в Перми показал, что Боккетти действительно испытывает проблемы с надежностью. Пусть и совершил в первом тайме два классных перехвата в штрафной и однажды заблокировал удар в упор, но при этом еще грубо ошибся и упал в борьбе с Гасилиным (тот самый момент со спасением Селихова). В самом начале второго тайма неоправданно полез на перехват в центральной зоне, пролетел мимо мяча и позволил «Амкару» беспрепятственно развить еще одну быструю атаку, в которой Гасилин снова промазал. Среди всех защитников Боккетти показал самый низкий процент в единоборствах — лишь 65.

Игорь ЛЕОНТЬЕВ

«Осторожность» — вот слово, которое лучше всего характеризует действия 23-летнего полузащитника. Хавбек, впервые в сезоне оказавшийся в стартовом составе, перекрывал зоны, не лез без необходимости вперед, совсем не рисковал, и все его передачи следовали либо ближнему, либо назад (ноль пасов в штрафную за 90 минут). Поэтому и нарисовалась на выходе 93-процентная точность. Но чуть Леонтьев пробовал играть на развитие атаки — сразу следовала потеря. Выиграл шесть единоборств из 17 (35 процентов), что для опорника маловато. Совершил после перерыва ряд позиционных промахов, которые заканчивались фолами недалеко от штрафной и ударами. И понятно, что с такой серенькой игрой конкуренцию у Зобнина (кстати, ровесника) или Фернанду не выиграть.

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО

Все матчи парагваец проводит в последний год примерно на одном и том же невысоком уровне. Такое ощущение, что после перехода из «Кубани» он растерял смелость, агрессию, стартовую скорость, прыжок… Или просто тщательно все это скрывает до лучших времен. Вот и в Перми Мельгарехо был лишь изредка заметен на поле, выиграл только три единоборства из девяти, отдал 19 передач, из которых точными оказались 13. В первом тайме вышел на ударную позицию после подачи с фланга, но не попал по воротам с лета из штрафной. Косвенно поучаствовал в голе, покатив передачу по бровке на Джано, но всего этого однозначно мало для заявки на собственное светлое будущее.

Александр САМЕДОВ

Случается и такое: футболист идет в трансферных целях главного тренера под первым номером, переходит в клуб, а потом после серии матчей вдруг оказывается на замене. Но при этом умудряется забивать важные победные голы. Словом, сплошные парадоксы. В чем-то парадоксальной вышла для Самедова и игра в Перми. Взять его гол — разобрался в эпизоде просто здорово, вовремя убрал мяч под левую, классно пробил. Но сразу возник вопрос: а где полузащитник был все остальное время? Выглядел он пусть и активнее, чем Мельгарехо, но недостаточно ярко для самого себя. Например, за первый тайм он вступил лишь в два единоборства. А всего их набралось за 90 минут 12, из которых только три — победные.

Артем ТИМОФЕЕВ

Если Леонтьев едва ли впечатлил Карреру, то Тимофеев — наверняка. Вышел на поле за 20 минут до конца и сразу добавил цепкости центральной зоне. Успел вступить в 12 единоборств, 10 из них вышли победными. Шесть попыток отбора из семи оказались удачными. В первые же минуты на поле, отыгравшись с партнером в «стенку», предпринял классный прорыв, закончившийся назначением опасного штрафного. После финального свистка вместе с фанатами и партнерами бегал на поле, пел «чемпионы, чемпионы», но главную феерию устроил по возвращении в Москву, на следующий же день в матче за «Спартак-2» оформил дубль в игре с «Химками».