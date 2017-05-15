Массимо Каррера: Недавно сыграл с Аленичевым в мини-футбол

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— Сейчас можете вспомнить тот самый момент, когда поверили: «Спартак» способен стать первым?

— В марте, когда возобновился чемпионат, сыграли с «Краснодаром», и я увидел, что команда хорошо готова физически. Дальше двигались вперед, а «Зенит» и ЦСКА теряли очки. Постепенно отрыв увеличивался, и тогда мы начали верить, что есть хорошая возможность взять титул.

— О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача — попасть в тройку.

— Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку, какой вообще смысл ввязываться в дело?

— Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

— Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

— Некоторые эксперты, кстати, говорят: «Спартаку» часто везло.

— Удача всегда нужна. Но ее нужно еще и заслужить. Мы в каждом матче стремились набрать три очка, и думаю, что результата лучше, чем у нас сейчас, достигнуть было бы сложно. Многие критикуют «Спартак» за то, что часто побеждали со счетом 1:0. Но я предпочту 10 раз выиграть так, чем дважды — по 5:0, а восьми других встречах уступить или сделать ничью.

— Кто из футболистов «Спартака» прибавил при вас больше всего?

— Выросли все: и технически, и тактически, и ментально. Но самый серьезный рывок совершил Зобнин. У него есть все характеристики, чтобы стать очень хорошим игроком по мировым меркам.

— Кого из выдающихся исполнителей он вам напоминает?

— Не так легко вспомнить футболистов, которые способны закрывать сразу три позиции. Возможно, один из таких — Дзамбротта.

Массимо КАРРЕРА в редакции "СЭ". Спорт-Экспресс

— Вы совсем не говорили о судьях, при этом «Спартак» долгое время не бил пенальти. Поводы для критики арбитров наверняка возникали. Может, был рядом человек, с кем все это все-таки обсуждали?

— Нет. Внутри себя могу соглашаться или не соглашаться с рефери, но на публику это не выношу никогда. Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби. Арбитр может принять неверное решение, но меня больше беспокоят ошибки футболистов. Их я могу поправить, а на действия арбитров повлиять не могу.

— Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве?

— Да. Такие победы — очень трогательные и красивые моменты. И мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую я вынужден был оставить в Италии — жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

— Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев?

— Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

— Когда и где?

— Не помню!

— В одной команде или друг против друга?

— В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

— Глушаков в день чемпионства приехал к стадиону с банкой чудо-напитка. Готовы попробовать его, если Денис привезет еще раз?

— Разве что символически пригубить! Не очень люблю крепкие напитки, предпочитаю пиво или вино.

— Красное, белое или красно-белое?

— Красно-белое! Я ведь играл в Бари, а там очень популярны эти цвета. А я еще я черно-белый в душе. Но прямо сейчас мой фаворит — красно-белый.

— Сейчас вокруг вашего будущего ходит много слухов. Итальянцы предполагают, что вы можете уехать в большой клуб серии А. Есть в этом хотя бы доля правды?

— Итальянская пресса всегда много пишет. Мне, конечно, приятно, что меня связывают с той или иной командой, но сейчас все это абсолютно беспочвенно. Думаю только о «Спартаке», буду счастлив в нем работать и выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.