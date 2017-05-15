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15 мая 2017, 23:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Карпин: Выход Лоськова на 12 минут в официальном матче выглядит немного смешно

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился впечатлениями от прощального матча легенды «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

Бывший главный тренер Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> поделился впечатлениями от прощального матча легенды Локомотива Дмитрия <span class=error>Лоськова</span>. Увеличить
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«Я закончил карьеру, когда мне надоело. Уставал от тренировок, режима. Если бы можно было просто играть по воскресеньям, то с удовольствием продолжил бы это делать. Выход Лоськова на 12 минут в официальном матче — это, конечно, выглядит немного смешно. Ну, можно было бы и меня тогда выпустить на 15 минут — и я так же мог бы сыграть. Да любого футболиста даже до 60 лет можно выпустить на 5−10 минут. Да, отдали дань — молодцы, всё здорово, рады за него. Но, мне кажется, было бы лучше собрать полный стадион на матч ветеранов. Тогда, думаю, пришло бы больше народу, чем на этот матч», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0) с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.

13.05.2017 19:30 Зрители 10177 основной раунд: 28-й тур Локомотив
Локомотив М 4:0 Оренбург
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Роберт Евдокимов
Голы
37′ Арикленес да Силва Ари (Ал. Миранчук) 90
50′ Арикленес да Силва Ари (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, М. Майкон) 90
71′ Тарас Михалик (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 17
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Н. Пейчинович) 4
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Маркес Битанкур Майкон 7
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
32′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
81′ Владислав Игнатьев 20
Борис Ротенберг 28
13′ Дмитрий Лоськов (к) 10
Алексей Миранчук 59
72′ Арикленес да Силва Ари 90
Антон Миранчук 60
1 Александр Руденко
12 Андрей Малых
2 Владимир Полуяхтов
3 Михаил Сиваков
15 Дмитрий Андреев (к)
40 Благое Георгиев 16′
50 Станислав Драгун
45 Элгуджа Лобжанидзе
9 Владимир Парняков 77′
17 Дмитрий Ефремов
16 Михал Дюриш 69′
24 Игорь Коронов
29 Вадим Афонин 58′
5 Роман Воробьев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
16 Удары (всего) 5
9 Удары в створ 1
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 4
21 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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