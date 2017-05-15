Карпин: Выход Лоськова на 12 минут в официальном матче выглядит немного смешно

«Я закончил карьеру, когда мне надоело. Уставал от тренировок, режима. Если бы можно было просто играть по воскресеньям, то с удовольствием продолжил бы это делать. Выход Лоськова на 12 минут в официальном матче — это, конечно, выглядит немного смешно. Ну, можно было бы и меня тогда выпустить на 15 минут — и я так же мог бы сыграть. Да любого футболиста даже до 60 лет можно выпустить на 5−10 минут. Да, отдали дань — молодцы, всё здорово, рады за него. Но, мне кажется, было бы лучше собрать полный стадион на матч ветеранов. Тогда, думаю, пришло бы больше народу, чем на этот матч», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (4:0) с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте. Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» и сыграл в своём 20-м сезоне чемпионата России, установив рекорд.