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15 мая 2017, 22:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фернандо: «Спартаку» достаточно неожиданно удалось переломить неудачный ход истории

МОСКВА, 15 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист московского «Спартака» Фернандо признался, что не ожидал такой быстрой победы в чемпионате России после своего прихода в клуб в 2016 году. Об этом он рассказал ТАСС.

Фернандо: Спартаку достаточно неожиданно удалось переломить неудачный ход истории - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

«Честно говоря, когда я приходил в “Спартак”, я действительно не ожидал, что нам удастся переломить ход истории так быстро. Очень рад, что мы смогли показать свой уровень и порадовали большую армию болельщиков команды. Я видел, как всем фанатам было приятно, что мы наконец добились этого успеха, они буквально раздевали нас на поле и в ресторане, после победы в чемпионате», — сказал Фернандо.

Если судить по стилю, «Спартак» можно назвать итальянской командой, считает бразильский полузащитник. «Думаю, что “Спартак” можно назвать итальянской командой. Если посмотреть на количество минимальных побед, можно сделать такой вывод, это неудивительно, наш тренер итальянец. Каррера очень хороший специалист, особенно в тактических вопросах», — отметил бразилец.

«Спартак» по руководством итальянского специалиста досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно- белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

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