Григорий Иванов: Новой драки в матче с «Локо» не будет
Президент «Урала» в преддверии матча с «Локо» пообещал, что продолжения конфликта не будет.
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ИЛЬИН ВНЕ СБОРНОЙ? РЕШЕНИЕ ЧЕРЧЕСОВА НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ
— Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?
— Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни
— Это касается любой кандидатуры?
— Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.
— Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?
— Может быть, и существует
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО СКАЗАЛ МАТЕРАЦЦИ ЗИДАНУ?
— Впереди у вас матч с «Локомотивом». Многих, вспоминая массовую драку в финале Кубка, игра сейчас интересует во вторую очередь…
— Это эмоции, которые парни выплеснули на поле. Мы уже забыли обо всем и собираемся играть в футбол. Этот матч важен для обеих команд, каждый будет играть на победу. Не надо искать никакой подоплеки в предстоящей встрече. Да, подрались недавно, но никакого продолжения в Екатеринбурге не ждите. Ничего подобного не будет!
— У футболистов точно мыслей о мести нет?
— Все пройдет тихо и спокойно. Все нормально.
— У вас состоялась беседа с Фидлером?
— Вы знаете, что Матерацци сказал Зидану?
— По губам читать не умею.
— И я не знаю, что сказал Фернандеш Фидлеру. Только они в курсе своего разговора. Это конфликт между ними, и другие люди не должны были в нем участвовать.
Хочу еще раз повторить. Мы все забыли, «Урал» готовится к игре с «Локомотивом». С этим клубом у нас нормальные отношения, с большим уважением относимся к сопернику, к Юрию Павловичу Семину. Ждем интересной игры.
— Что вы сказали Фидлеру?
— Что нужно быть сдержаннее. Он взрослый человек и все прекрасно понимает.
ПОДУМАЕМ НАД ПОДАЧЕЙ АПЕЛЛЯЦИИ ПО МАНУЧАРЯНУ И ФИДЛЕРУ
— КДК РФС признал, что Ари стал зачинщиком драки. Однако наказание для него и Фидлера с Манучаряном вынесено одинаковое — дисквалификация на шесть матчей в Кубке России. Как отнеслись к приговору?
— Нормально воспринял решение. В КДК работают нормальные и адекватные люди. Я был недавно на заседании, знаю многих членов комитета лично. Была бы возможность одному игроку дать больше матчей, а другому — меньше… Если по регламенту полагается такое наказание, значит так и должно быть. У меня претензий к работе КДК нет.
— Планируете ли подавать апелляцию?
— Если такая возможность будет, то мы воспользуемся ею. По окончании половины дисквалификации, скорее всего, подадим прошение, чтобы ребятам могли снизить наказание. Наши юристы обязательно разберутся в этом вопросе. Считаю, что сильнейшие футболисты должны играть, на них ходит зритель. В Екатеринбурге болельщики любят Манучаряна и Фидлера, они давно играют в команде, их прекрасно знают в городе.
— Для футболистов такое наказание намного серьезнее, чем денежный штраф?
— Конечно.
— Вы к ним санкции применяли?
— Нет.
ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ЗЕНИТА» НАДЛОМИЛО «УРАЛ» ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
— От игры с «Локомотивом» ждете реванша за поражение в финале Кубка?
— Кубок — пройденный этап, реваншистского настроения в команде нет. Все мысли о чемпионате, где необходимо набирать очки. «Урал» хочет побеждать. В каждом матче мы отдаемся на все 100, важно избежать негативных последствий в турнирной таблице.
— «Урал» здорово возобновил сезон, опережал по набранным очкам даже лидера чемпионата. А потом последовали поражения. Что случилось?
— Нас подкосила игра в
Возможно, допустили ошибку перед «Тереком», решив готовиться к финалу Кубка и не взяв ряд основных игроков на матч. Время покажет, правы мы были или нет.
— Вы сказали, поражение от «Зенита» подкосило команду. В каком плане?
— Психологически.
— Летом истекают контракты у лидеров «Урала» — Емельянова, Данцева, Павлюченко. Разговаривали с ними о продлении договоров?
— У всех все переписано, все нормально.
— И с Павлюченко тоже?
— И с ним будет подписан.
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
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