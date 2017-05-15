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15 мая 2017, 21:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Григорий Иванов: Новой драки в матче с «Локо» не будет

Президент «Урала» в преддверии матча с «Локо» пообещал, что продолжения конфликта не будет.

Президент Урала пообещал что продолжения конфликта не случится. Увеличить
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ИЛЬИН ВНЕ СБОРНОЙ? РЕШЕНИЕ ЧЕРЧЕСОВА НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

— Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?

— Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.

— Это касается любой кандидатуры?

— Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.

— Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?

— Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО СКАЗАЛ МАТЕРАЦЦИ ЗИДАНУ?

— Впереди у вас матч с «Локомотивом». Многих, вспоминая массовую драку в финале Кубка, игра сейчас интересует во вторую очередь…

— Это эмоции, которые парни выплеснули на поле. Мы уже забыли обо всем и собираемся играть в футбол. Этот матч важен для обеих команд, каждый будет играть на победу. Не надо искать никакой подоплеки в предстоящей встрече. Да, подрались недавно, но никакого продолжения в Екатеринбурге не ждите. Ничего подобного не будет!

— У футболистов точно мыслей о мести нет?

— Все пройдет тихо и спокойно. Все нормально.

— У вас состоялась беседа с Фидлером?

— Вы знаете, что Матерацци сказал Зидану?

— По губам читать не умею.

— И я не знаю, что сказал Фернандеш Фидлеру. Только они в курсе своего разговора. Это конфликт между ними, и другие люди не должны были в нем участвовать.

Хочу еще раз повторить. Мы все забыли, «Урал» готовится к игре с «Локомотивом». С этим клубом у нас нормальные отношения, с большим уважением относимся к сопернику, к Юрию Павловичу Семину. Ждем интересной игры.

— Что вы сказали Фидлеру?

— Что нужно быть сдержаннее. Он взрослый человек и все прекрасно понимает.

ПОДУМАЕМ НАД ПОДАЧЕЙ АПЕЛЛЯЦИИ ПО МАНУЧАРЯНУ И ФИДЛЕРУ

— КДК РФС признал, что Ари стал зачинщиком драки. Однако наказание для него и Фидлера с Манучаряном вынесено одинаковое — дисквалификация на шесть матчей в Кубке России. Как отнеслись к приговору?

— Нормально воспринял решение. В КДК работают нормальные и адекватные люди. Я был недавно на заседании, знаю многих членов комитета лично. Была бы возможность одному игроку дать больше матчей, а другому — меньше… Если по регламенту полагается такое наказание, значит так и должно быть. У меня претензий к работе КДК нет.

— Планируете ли подавать апелляцию?

— Если такая возможность будет, то мы воспользуемся ею. По окончании половины дисквалификации, скорее всего, подадим прошение, чтобы ребятам могли снизить наказание. Наши юристы обязательно разберутся в этом вопросе. Считаю, что сильнейшие футболисты должны играть, на них ходит зритель. В Екатеринбурге болельщики любят Манучаряна и Фидлера, они давно играют в команде, их прекрасно знают в городе.

— Для футболистов такое наказание намного серьезнее, чем денежный штраф?

— Конечно.

— Вы к ним санкции применяли?

— Нет.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ЗЕНИТА» НАДЛОМИЛО «УРАЛ» ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

— От игры с «Локомотивом» ждете реванша за поражение в финале Кубка?

— Кубок — пройденный этап, реваншистского настроения в команде нет. Все мысли о чемпионате, где необходимо набирать очки. «Урал» хочет побеждать. В каждом матче мы отдаемся на все 100, важно избежать негативных последствий в турнирной таблице.

— «Урал» здорово возобновил сезон, опережал по набранным очкам даже лидера чемпионата. А потом последовали поражения. Что случилось?

— Нас подкосила игра в Санкт-Петербурге. Мы не должны были уступать «Зениту». Затем был матч со «Спартаком», в котором, несмотря на потерю нескольких ведущих футболистов, мы смотрелись хорошо.

Возможно, допустили ошибку перед «Тереком», решив готовиться к финалу Кубка и не взяв ряд основных игроков на матч. Время покажет, правы мы были или нет.

— Вы сказали, поражение от «Зенита» подкосило команду. В каком плане?

— Психологически.

— Летом истекают контракты у лидеров «Урала» — Емельянова, Данцева, Павлюченко. Разговаривали с ними о продлении договоров?

— У всех все переписано, все нормально.

— И с Павлюченко тоже?

— И с ним будет подписан.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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