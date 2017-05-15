Григорий Иванов: Новой драки в матче с «Локо» не будет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ИЛЬИН ВНЕ СБОРНОЙ? РЕШЕНИЕ ЧЕРЧЕСОВА НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ

— Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список на Кубок конфедераций. Удивлены, что в нем нет вашего футболиста Владимира Ильина, ставшего этой весной открытием чемпионата?

— Есть главный тренер, который отвечает за результат. Решение Черчесова не обсуждается. Станислав Саламович назвал 30 фамилий. Ни я, ни кто-либо другой не имеют права советовать ему, кого выбирать.

— Это касается любой кандидатуры?

— Да. Главный тренер сборной России принимает решение самостоятельно. И оно не обсуждается.

— Как болельщик сборной России понимаете, почему нет Кокорина и Мамаева?

— Может быть, и существует какое-то непонимание у меня, но выбор главного тренера необходимо уважать. Если он решил не вызывать этих футболистов, значит, он так считает нужным. Как Черчесов видит игру, так и делает, ему отвечать за результат. Если же результата не будет, с него руководство спросит, почему не вызвал того или иного игрока. Сейчас же давайте не будем мешать тренеру.

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО СКАЗАЛ МАТЕРАЦЦИ ЗИДАНУ?

— Впереди у вас матч с «Локомотивом». Многих, вспоминая массовую драку в финале Кубка, игра сейчас интересует во вторую очередь…

— Это эмоции, которые парни выплеснули на поле. Мы уже забыли обо всем и собираемся играть в футбол. Этот матч важен для обеих команд, каждый будет играть на победу. Не надо искать никакой подоплеки в предстоящей встрече. Да, подрались недавно, но никакого продолжения в Екатеринбурге не ждите. Ничего подобного не будет!

— У футболистов точно мыслей о мести нет?

— Все пройдет тихо и спокойно. Все нормально.

— У вас состоялась беседа с Фидлером?

— Вы знаете, что Матерацци сказал Зидану?

— По губам читать не умею.

— И я не знаю, что сказал Фернандеш Фидлеру. Только они в курсе своего разговора. Это конфликт между ними, и другие люди не должны были в нем участвовать.

Хочу еще раз повторить. Мы все забыли, «Урал» готовится к игре с «Локомотивом». С этим клубом у нас нормальные отношения, с большим уважением относимся к сопернику, к Юрию Павловичу Семину. Ждем интересной игры.

— Что вы сказали Фидлеру?

— Что нужно быть сдержаннее. Он взрослый человек и все прекрасно понимает.

ПОДУМАЕМ НАД ПОДАЧЕЙ АПЕЛЛЯЦИИ ПО МАНУЧАРЯНУ И ФИДЛЕРУ

— КДК РФС признал, что Ари стал зачинщиком драки. Однако наказание для него и Фидлера с Манучаряном вынесено одинаковое — дисквалификация на шесть матчей в Кубке России. Как отнеслись к приговору?

— Нормально воспринял решение. В КДК работают нормальные и адекватные люди. Я был недавно на заседании, знаю многих членов комитета лично. Была бы возможность одному игроку дать больше матчей, а другому — меньше… Если по регламенту полагается такое наказание, значит так и должно быть. У меня претензий к работе КДК нет.

— Планируете ли подавать апелляцию?

— Если такая возможность будет, то мы воспользуемся ею. По окончании половины дисквалификации, скорее всего, подадим прошение, чтобы ребятам могли снизить наказание. Наши юристы обязательно разберутся в этом вопросе. Считаю, что сильнейшие футболисты должны играть, на них ходит зритель. В Екатеринбурге болельщики любят Манучаряна и Фидлера, они давно играют в команде, их прекрасно знают в городе.

— Для футболистов такое наказание намного серьезнее, чем денежный штраф?

— Конечно.

— Вы к ним санкции применяли?

— Нет.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ЗЕНИТА» НАДЛОМИЛО «УРАЛ» ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

— От игры с «Локомотивом» ждете реванша за поражение в финале Кубка?

— Кубок — пройденный этап, реваншистского настроения в команде нет. Все мысли о чемпионате, где необходимо набирать очки. «Урал» хочет побеждать. В каждом матче мы отдаемся на все 100, важно избежать негативных последствий в турнирной таблице.

— «Урал» здорово возобновил сезон, опережал по набранным очкам даже лидера чемпионата. А потом последовали поражения. Что случилось?

— Нас подкосила игра в Санкт-Петербурге. Мы не должны были уступать «Зениту». Затем был матч со «Спартаком», в котором, несмотря на потерю нескольких ведущих футболистов, мы смотрелись хорошо.

Возможно, допустили ошибку перед «Тереком», решив готовиться к финалу Кубка и не взяв ряд основных игроков на матч. Время покажет, правы мы были или нет.

— Вы сказали, поражение от «Зенита» подкосило команду. В каком плане?

— Психологически.

— Летом истекают контракты у лидеров «Урала» — Емельянова, Данцева, Павлюченко. Разговаривали с ними о продлении договоров?

— У всех все переписано, все нормально.

— И с Павлюченко тоже?

— И с ним будет подписан.