Тульский «Арсенал» выделил болельщикам «Спартака» билеты сверх квоты

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Эти билеты будут переданы в ФК «Спартак» с последующей реализацией через фан-клуб красно-белых. Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона «Арсенал» билеты на гостевую трибуну продаваться не будут.

Болельщики «Спартака»! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне.

Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города — тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу, — информирует сайт «канониров».