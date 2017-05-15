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15 мая 2017, 20:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» выделил болельщикам «Спартака» билеты сверх квоты

Тульский «Арсенал» пошёл навстречу болельщикам «Спартака» и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал» на матч 30-го тура РФПЛ, который состоится 21 мая.

Тульский Арсенал пошёл навстречу болельщикам Спартака и выделил сверх квоты предусмотренной регламентом <span class=error>РФПЛ</span> билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона Арсенал на матч 30-го тура <span class=error>РФПЛ</span> который состоится 21 мая. Увеличить
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«Эти билеты будут переданы в ФК «Спартак» с последующей реализацией через фан-клуб красно-белых. Обращаем внимание, что в кассах Центрального стадиона «Арсенал» билеты на гостевую трибуну продаваться не будут.

Болельщики «Спартака»! Мы будем рады видеть вас в городе-герое Туле. Приезжайте заблаговременно до матча, тогда у вас будет возможность посетить главные достопримечательности, среди которых кремль XVI века, музей оружия, музей самоваров, музей-усадьба Льва Толстого в Ясной Поляне.

Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города — тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу, — информирует сайт «канониров».

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