Тульский «Арсенал» выделил болельщикам «Спартака» билеты сверх квоты
Тульский «Арсенал» пошёл навстречу болельщикам «Спартака» и выделил сверх квоты, предусмотренной регламентом РФПЛ, билеты на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал» на матч 30-го тура РФПЛ, который состоится 21 мая.
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«Эти билеты будут переданы в ФК «Спартак» с последующей реализацией через
Болельщики «Спартака»! Мы будем рады видеть вас в
Для вас приготовлены знаменитые тульские пряники, выпущены матчевые шарфы и другая символика. Всё это вы сможете приобрести в сердце старинного города — тульском кремле (ул. Менделеевская, 2). Спартаковцы, нас объединяет футбол. Добро пожаловать в Тулу, — информирует сайт «канониров».
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